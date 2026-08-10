San andrés de giles superó a tandil y se quedó con el récord del salame más largo

San Andrés de Giles volvió a hacer historia con una de sus celebraciones más particulares. Durante la quinta edición de la Fiesta del Salame Más Largo del País, realizada este domingo 9 de agosto en el Parque Municipal, la localidad bonaerense logró recuperar el récord nacional con una pieza que alcanzó los 501,66 metros de longitud.

La marca superó los 487,22 metros que Tandil había establecido en noviembre de 2025 durante el Festival Chacinar. De esta manera, Giles consiguió una diferencia de 14,44 metros y, por primera vez, llevó el desafío por encima de la barrera de los 500 metros.

Un desafío que terminó en récord

El objetivo había sido anunciado con anticipación. San Andrés de Giles buscaba recuperar el título que había perdido frente a Tandil y para ello los productores se propusieron elaborar un salame de más de 500 metros.

La pieza fue preparada con más de mil kilos de carne, además de tocino y condimentos, y requirió el trabajo de alrededor de una docena de personas. Luego del proceso de elaboración, secado y maduración natural, llegó el momento esperado: trasladar el enorme embutido hasta el predio de la fiesta para realizar la medición.

Finalmente, la medición oficial determinó que el salame alcanzó los 501,66 metros, convirtiéndose nuevamente en el más largo del país.

Giles vuelve a quedarse con la corona

La competencia entre San Andrés de Giles y Tandil se convirtió en uno de los atractivos gastronómicos más llamativos de la Provincia de Buenos Aires.

En 2025, Giles había elaborado un salame de 469,18 metros, pero Tandil respondió durante Chacinar con una pieza de 487,22 metros y se quedó con el récord.

Un año después, Giles tuvo su revancha y elevó considerablemente la vara: 501,66 metros de salame, una marca que ahora Tandil deberá intentar superar en una próxima edición.

Una fiesta que ya es tradición

Más allá del récord, la Fiesta del Salame Más Largo se consolidó como una importante celebración gastronómica y turística de San Andrés de Giles.

La quinta edición reunió a productores, emprendedores, artesanos y familias, con espectáculos musicales, ballets folklóricos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la comunidad. Además, el patio gastronómico tuvo un fin solidario con la participación de los Bomberos Voluntarios.

Así, San Andrés de Giles vuelve a ocupar el primer lugar en esta particular competencia y deja una nueva marca para la historia: 501,66 metros, el salame más largo del país.