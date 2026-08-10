Cuenta dni en carnicerías durante agosto: días habilitados, porcentaje de ahorro y gasto máximo para aprovechar el reintegro

Si estás organizando las compras de la semana y querés optimizar el presupuesto familiar en alimentos, la billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios clave para la compra de carne.

El beneficio en carnicerías adheridas con Cuenta DNI funciona de lunes a viernes con un 20% de descuento bajo el rubro de comercios de cercanía.

Días de beneficio, porcentaje y monto límite de consumo

A diferencia del esquema de fin de semana utilizado en meses anteriores, la promoción se reorganizó en días hábiles para facilitar el abastecimiento.

El descuento del 20% aplica de lunes a viernes y posee un tope semanal de $6.000 por persona, monto máximo que se alcanza realizando un gasto total de $17.150 en consumos.

Cómo funciona la unificación de topes con comercios de cercanía

Un punto fundamental a considerar antes de pagar es que el beneficio comparte el saldo límite de devolución.

La devolución en carnicerías no es acumulable con otros comercios de barrio, lo que significa que el techo de $6.000 por semana se comparte entre todas las compras del mismo rubro.

Descuentos destacados en ferias, garrafas y supermercados durante agosto

Además de las carnes, el Banco Provincia sostiene una grilla con variados porcentajes y topes de reintegro en el mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona .

todos los días, con un tope semanal de . Garrafas: 40% de ahorro diario, con un límite mensual de $18.000 por persona .

diario, con un límite mensual de . Mayorista Niní: 15% de descuento los días martes, con un tope de $20.000 por persona por semana .

los días martes, con un tope de . Locales gastronómicos y salidas: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 por persona.

Paso a paso para descargar la app y validar tu identidad

Para acceder a cualquiera de las promociones es imprescindible tener la aplicación habilitada en el teléfono celular.

Tras bajar la app desde las tiendas oficiales de Android o iOS, se debe realizar la captura del DNI (frente y dorso) y completar la validación biométrica facial procesada por el RENAPER.