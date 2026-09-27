Casa propia: una de las tasas hipotecarias más bajas vence esta semana y todavía se puede solicitar

El sueño de la casa propia volvió a ponerse en movimiento con el regreso de distintas líneas hipotecarias, pero una de las opciones que más atención concentra por estas horas es una tasa promocional que sigue vigente por pocos días más. Se trata de una propuesta para créditos UVA que aparece entre las más competitivas del mercado y que vence esta misma semana.

La alternativa en cuestión corresponde a ICBC, que mantiene una tasa preferencial del 6,90% para quienes acrediten su sueldo en la entidad. Para el resto de los solicitantes, la tasa general informada es de 9,90%. El préstamo tiene un plazo de hasta 20 años y una financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda de uso permanente.

El tema despertó interés porque, en un mercado en el que cada punto de tasa pesa mucho en la cuota, una diferencia relativamente chica puede implicar varios miles de pesos por mes y un impacto fuerte en el costo total del crédito.

Crédito hipotecario: cuánto se puede pedir y quiénes pueden acceder

Según la información publicada por el banco, el monto máximo para compra de vivienda principal puede llegar hasta los $450.000.000. Además, la cuota no debe superar el 25% del ingreso y se puede sumar el sueldo de cónyuge, conviviente o uno de los padres para mejorar la capacidad crediticia.

La entidad también indica que pueden solicitarlo personas de entre 18 y 65 años, tanto clientes como nuevos clientes. En el caso de quienes depositen su sueldo allí, acceden a la tasa preferencial, que es el punto más atractivo de la propuesta.

Sin embargo, como ocurre con todos los créditos UVA, hay un aspecto que no se puede perder de vista: el capital y la cuota se actualizan por inflación. Eso obliga a analizar con cuidado la relación entre ingresos presentes, evolución esperada de salarios y capacidad real de pago a mediano plazo.

Por qué esta semana es clave para quienes analizan sacar un crédito

Septiembre entra en su recta final y por eso muchas familias aceleran la decisión de consultar, simular o presentar documentación. Incluso quienes todavía no piensan tomar el préstamo de inmediato buscan aprovechar estos días para comparar condiciones con otras líneas disponibles en el mercado.

Hoy también existen alternativas impulsadas por bancos públicos y privados, con esquemas UVA y tasas diferenciadas. Por eso, antes de avanzar, conviene evaluar:

Tasa nominal y costo financiero total.

Porcentaje de financiación sobre el valor de la propiedad.

Plazo máximo y relación cuota/ingreso.

Condiciones para acceder a una tasa preferencial.

En un escenario en el que la demanda por vivienda sigue siendo alta, cada novedad vinculada a los hipotecarios despierta expectativa. Esta semana, en especial, puede ser decisiva para quienes ven en esta promoción una ventana para acercarse, al menos un poco más, al objetivo de comprar su casa.