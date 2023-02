Sábado con calor agobiante: ¿Cuándo puede llover?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la continuidad de las temperaturas extremas en la provincia de Buenos Aires, significando ello que deberán mantenerse los cuidados especialmente entre los grupos de riesgo.

Para este sábado se espera una máxima de 37°, a registrarse entre las 14 y las 18 horas, cuando habrá que tener el mayor cuidado de no exponerse al sol no realizar actividades físicas al aire libre, usando ropa de colores claros y manteniéndose correctamente hidratado si no se puede evitar estar en la vía pública.

El cielo irá de algo a parcialmente nublado con el transcurrir de las horas, esperándose que la nubosidad aumente hacia la noche y con viento desde el sector Este, pero sin que se prevean precipitaciones.

Para mañana se prevé un leve descenso en los registros térmicos, que sin embargo continuarán siendo extremos, con una máxima de 35° a alcanzarse entre las 14 y las 17, después de una mínima de 26° durante la madrugada.

Se espera que la nubosidad continúe en aumento y no se descartan chaparrones aislados.

Condiciones similares se prevén para la madrugada y el inicio del lunes, cuando seguirá la probabilidad de algunos chaparrones a la par de un importante descenso de las temperaturas, aunque continuarán siendo altas pero más tolerable que las jornadas anteriores.

El martes continuará el tiempo inestable, con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones donde los registros térmicos se ubicarán entre los 23° y los 30°.

De acuerdo al SMN, el alivio llegará el miércoles con una temperatura máxima que solo llegará los 27°.