Rutas bonaerenses: para qué sirven las balanzas que detectan camiones sobrecargados

Los controles de tránsito en rutas bonaerenses no se limitan a la velocidad, la alcoholemia o la documentación de conductores. La Provincia también fiscaliza el peso que transportan los camiones, una variable que puede modificar la capacidad de frenado de los vehículos pesados y deteriorar la calzada por donde circulan miles de personas.

En operativos recientes, las autoridades encontraron una cantidad de sobrecarga que llamó la atención y volvió a poner en discusión la fiscalización del transporte de mercaderías. Entre los elementos empleados para esas tareas se encuentran sistemas de pesaje que permiten detectar cargas superiores a las permitidas.

Qué detectó la Provincia en los operativos a camiones

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que, en controles desarrollados durante octubre de 2026, se identificaron 191 toneladas de carga excedida y se labraron 40 actas de infracción relacionadas con la fiscalización del transporte de cargas.

Durante el operativo, los inspectores controlaron a 262 transportistas. La carga que superaba los límites autorizados fue sancionada y retirada de los corredores, según el reporte oficial difundido el 26 de octubre.

Es importante aclarar qué significa esa cifra: la expresión oficial se refiere a exceso de carga respecto de lo permitido para circular. No debe interpretarse como una afirmación de que la mercadería transportada era, por su naturaleza, un producto ilícito.

INFOZONA informó previamente cuántas toneladas detectaron y cuáles fueron los resultados de los controles. El tema vuelve a ser relevante para entender de qué modo se realizan las verificaciones en las rutas.

Cómo funcionan las balanzas dinámicas de tránsito pesado

La Provincia indicó que viene incorporando balanzas dinámicas para realizar operativos preventivos. Se trata de tecnologías de pesaje que permiten controlar vehículos de carga como parte de la fiscalización vial.

A diferencia de un esquema de pesaje exclusivamente estático, en el que el camión debe detenerse sobre una plataforma, la modalidad dinámica puede medir cargas mientras el vehículo atraviesa el equipo bajo las condiciones previstas para su operación. La forma concreta de instalación, la velocidad de paso admisible y las instancias de verificación dependen del dispositivo y del procedimiento oficial.

Los resultados sirven para detectar posibles excesos y aplicar los mecanismos de control correspondientes. No todos los dispositivos tienen necesariamente las mismas funciones, ni puede afirmarse que exista una balanza permanente en cada uno de los puntos donde hubo operativos.

En qué rutas y accesos se realizaron controles

El comunicado provincial identificó fiscalizaciones en distintos corredores del territorio bonaerense, entre ellos La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, Peaje Hudson y Dock Sud.

También se mencionaron las intersecciones de Ruta 6 con Ruta 3 y de Ruta 6 con Ruta 215, así como sectores de la Ruta 205. Son lugares incluidos en los últimos procedimientos comunicados, no un listado oficial exhaustivo de puestos fijos permanentes.

Las tareas se desarrollaron a través de la Subsecretaría de Transporte Terrestre y forman parte de una política de control del transporte de cargas que incluye documentación, pesos permitidos y condiciones para circular.

Por qué un camión sobrecargado representa un riesgo

El problema no se limita a una infracción administrativa. Cuando un vehículo pesado supera los límites de carga, puede necesitar una mayor distancia para detenerse, cambiar su comportamiento en maniobras y ejercer más presión sobre el pavimento y las estructuras viales.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, vinculó la fiscalización con la prevención de siniestros y la protección de los conductores y terceros. La cartera también señaló que estos controles permiten combatir situaciones de carga no declarada y posibles incumplimientos tributarios.

Para quienes circulan por corredores con tránsito de camiones, la reducción de los riesgos de maniobra y frenado es una cuestión cotidiana, especialmente en rutas con cruces, accesos urbanos y circulación de vehículos particulares.

Qué deberían tener en cuenta los transportistas

El transportista debe verificar los límites de peso que corresponden a su vehículo y configuración, además de la documentación y la distribución adecuada de la carga. No existe una única cifra universal válida para todos los camiones, porque los parámetros técnicos dependen del tipo de unidad y de su habilitación.

El informe oficial del Ministerio de Transporte bonaerense detalla los resultados de las últimas inspecciones. Para el conductor particular, la principal conclusión es que la fiscalización del exceso de peso también apunta a mejorar la seguridad de las rutas que utiliza todos los días.