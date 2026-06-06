Tragedia en la ruta 94: cuatro personas perdieron la vida en un choque frontal

Un grave choque frontal en la Ruta Provincial 94 dejó una profunda conmoción en el sur de Santa Fe. El siniestro ocurrió en inmediaciones de Teodelina, en una zona conocida por los vecinos como la curva de García Varela, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. El episodio obligó a interrumpir por completo el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia, la Policía y los peritos encargados de reconstruir la mecánica del impacto.

Accidente fatal en la Ruta 94

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se produjo sobre el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 94, en el tramo que conecta a Teodelina con Villa Cañás. Por causas que todavía son materia de investigación, impactaron de frente una Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma negro.

En la camioneta viajaban tres hombres mayores de edad. En el automóvil se trasladaba un solo ocupante, domiciliado en Villa Cañás y vinculado al cuartel de bomberos de esa ciudad. Como consecuencia de la violencia del impacto, las cuatro personas murieron en el lugar.

Tras la colisión, la calzada debió ser cortada en su totalidad para permitir el trabajo de Bomberos Voluntarios, personal policial, el SIES 107 y peritos. Las tareas se extendieron durante varias horas, tanto por la magnitud del siniestro como por la necesidad de preservar la escena para la investigación judicial.

Los datos principales del accidente

Lugar: Ruta Provincial 94, cerca de Teodelina, sur de Santa Fe.

Ruta Provincial 94, cerca de Teodelina, sur de Santa Fe. Zona: curva de García Varela, en cercanías del ingreso a la localidad.

curva de García Varela, en cercanías del ingreso a la localidad. Vehículos involucrados: una Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma negro.

una Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma negro. Víctimas: cuatro personas mayores de edad fallecidas en el lugar.

cuatro personas mayores de edad fallecidas en el lugar. Intervención: Policía, Bomberos Voluntarios, SIES 107 y personal judicial.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el impacto

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre la causa exacta que derivó en el choque frontal. Los investigadores deberán determinar si hubo invasión de carril, exceso de velocidad, una maniobra imprevista, problemas de visibilidad o algún otro factor vial que haya influido en la colisión.

La reconstrucción del hecho dependerá de las pericias sobre los vehículos, las huellas en la calzada, la posición final de la camioneta y el auto, y los testimonios que puedan aportar vecinos o automovilistas que circulaban por el sector. En siniestros de esta magnitud, cada detalle de la escena resulta clave para establecer la mecánica del accidente.

El choque en la Ruta 94 vuelve a dejar en evidencia la importancia de extremar las medidas de prevención en corredores provinciales. En rutas de mano y contramano, una maniobra mal calculada puede terminar en un impacto de altísima energía. Por eso, especialistas en seguridad vial recomiendan reducir la velocidad antes de ingresar a curvas, evitar sobrepasos riesgosos, mantener distancia y circular con luces encendidas.