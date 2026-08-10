Becas Manuel Belgrano 2026: el Gobierno oficializó un aumento del 50% ¿A cuánto llega el monto mensual?

Por Denisse Helman
Becas manuel belgrano 2026: el gobierno oficializó un aumento del 50% ¿a cuánto llega el monto mensual?

Si sos alumno de una universidad pública y formás parte del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, la cuota mensual recibió una actualización clave.

El Ministerio de Capital Humano oficializó un incremento del 50% en la asignación, elevando el haber a $122.527 mensuales.

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Nuevo monto mensual y vigencia del reajuste oficial

La actualización dispuesta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias ajusta los valores que perciben los beneficiarios:

  • Importe actualizado: la mensualidad pasa a ser de $122.527 tras aplicar la suba del 50%.
  • Fecha de liquidación: el cobro con el nuevo piso salarial comenzó a regir a partir del período de junio.
  • Duración de la prestación: el beneficio se otorga por un plazo de 12 meses consecutivos con opción a renovación.

Carreras e industrias estratégicas alcanzadas por el beneficio

El programa está dirigido de forma exclusiva a estudiantes de instituciones públicas nacionales o provinciales que cursen disciplinas consideradas prioritarias:

  • Áreas prioritarias: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, e Infraestructura y Logística.
  • Sectores productivos: Agroindustria y Biotecnología, y Tecnologías de la Información y Control de Sistemas.
  • Formación académica: Ciencias Exactas y Naturales, y Profesorados en materias estratégicas.

Requisitos y condiciones para mantener la acreditación del pago

Para asegurar el cobro ininterrumpido del aporte económico, la autoridad educativa exige verificar periódicamente dos pilares normativos:

  • Rendimiento académico: el alumno debe certificar el avance regular en el plan de estudios y la aprobación de materias.
  • Situación socioeconómica: se mantiene la evaluación de ingresos del grupo familiar según los topes vigentes.

Articulación entre las universidades y el mercado laboral nacional

El objetivo final impulsado desde la cartera nacional apunta a consolidar un puente directo entre las aulas universitarias y las áreas productivas del país.

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La iniciativa busca garantizar la permanencia y graduación de profesionales en áreas claves para la matriz económica e industrial.

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