Becas manuel belgrano 2026: el gobierno oficializó un aumento del 50% ¿a cuánto llega el monto mensual?

Si sos alumno de una universidad pública y formás parte del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, la cuota mensual recibió una actualización clave.

El Ministerio de Capital Humano oficializó un incremento del 50% en la asignación, elevando el haber a $122.527 mensuales.

Nuevo monto mensual y vigencia del reajuste oficial

La actualización dispuesta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias ajusta los valores que perciben los beneficiarios:

Importe actualizado: la mensualidad pasa a ser de $122.527 tras aplicar la suba del 50% .

la mensualidad . Fecha de liquidación: el cobro con el nuevo piso salarial comenzó a regir a partir del período de junio .

el cobro con el nuevo piso salarial . Duración de la prestación: el beneficio se otorga por un plazo de 12 meses consecutivos con opción a renovación.

Carreras e industrias estratégicas alcanzadas por el beneficio

El programa está dirigido de forma exclusiva a estudiantes de instituciones públicas nacionales o provinciales que cursen disciplinas consideradas prioritarias:

Áreas prioritarias: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, e Infraestructura y Logística .

. Sectores productivos: Agroindustria y Biotecnología, y Tecnologías de la Información y Control de Sistemas .

. Formación académica: Ciencias Exactas y Naturales, y Profesorados en materias estratégicas.

Requisitos y condiciones para mantener la acreditación del pago

Para asegurar el cobro ininterrumpido del aporte económico, la autoridad educativa exige verificar periódicamente dos pilares normativos:

Rendimiento académico: el alumno debe certificar el avance regular en el plan de estudios y la aprobación de materias .

el alumno debe certificar el . Situación socioeconómica: se mantiene la evaluación de ingresos del grupo familiar según los topes vigentes.

Articulación entre las universidades y el mercado laboral nacional

El objetivo final impulsado desde la cartera nacional apunta a consolidar un puente directo entre las aulas universitarias y las áreas productivas del país.

La iniciativa busca garantizar la permanencia y graduación de profesionales en áreas claves para la matriz económica e industrial.