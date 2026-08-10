Becas manuel belgrano 2026: el gobierno oficializó un aumento del 50% ¿a cuánto llega el monto mensual?

Si sos alumno de una universidad pública y formás parte del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, la cuota mensual recibió una actualización clave.
El Ministerio de Capital Humano oficializó un incremento del 50% en la asignación, elevando el haber a $122.527 mensuales.
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Nuevo monto mensual y vigencia del reajuste oficial
La actualización dispuesta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias ajusta los valores que perciben los beneficiarios:
- Importe actualizado: la mensualidad pasa a ser de $122.527 tras aplicar la suba del 50%.
- Fecha de liquidación: el cobro con el nuevo piso salarial comenzó a regir a partir del período de junio.
- Duración de la prestación: el beneficio se otorga por un plazo de 12 meses consecutivos con opción a renovación.
Carreras e industrias estratégicas alcanzadas por el beneficio
El programa está dirigido de forma exclusiva a estudiantes de instituciones públicas nacionales o provinciales que cursen disciplinas consideradas prioritarias:
- Áreas prioritarias: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, e Infraestructura y Logística.
- Sectores productivos: Agroindustria y Biotecnología, y Tecnologías de la Información y Control de Sistemas.
- Formación académica: Ciencias Exactas y Naturales, y Profesorados en materias estratégicas.
Requisitos y condiciones para mantener la acreditación del pago
Para asegurar el cobro ininterrumpido del aporte económico, la autoridad educativa exige verificar periódicamente dos pilares normativos:
- Rendimiento académico: el alumno debe certificar el avance regular en el plan de estudios y la aprobación de materias.
- Situación socioeconómica: se mantiene la evaluación de ingresos del grupo familiar según los topes vigentes.
Articulación entre las universidades y el mercado laboral nacional
El objetivo final impulsado desde la cartera nacional apunta a consolidar un puente directo entre las aulas universitarias y las áreas productivas del país.
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La iniciativa busca garantizar la permanencia y graduación de profesionales en áreas claves para la matriz económica e industrial.