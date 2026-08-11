Diego santilli asumirá como director representante del estado en ypf: ejercerá el cargo "ad honorem" y tendrá la acción de oro

Si te preguntabas cómo quedará conformada la conducción de la principal empresa petrolera del país tras los últimos cambios en el gabinete nacional, ya hay una respuesta oficial.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumará al Directorio de YPF como Director Titular Clase A, ocupando la silla institucional que dejó vacante Manuel Adorni tras su renuncia en junio.

Representación del Estado mediante la Acción de Oro y facultad de veto

A raíz de la expropiación concretada en abril de 2012, el Estado nacional conserva el 51% de las acciones de la compañía, lo que le otorga una posición estratégica en la mesa ejecutiva:

Poder de veto: a través de la denominada Acción de Oro , Santilli podrá vetar decisiones clave en procesos de fusión, reorganización o privatización.

a través de la denominada , Santilli podrá vetar decisiones clave en procesos de fusión, reorganización o privatización. Mesa directiva: el Directorio está compuesto por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos , reservando una silla exclusiva para la representación estatal.

el Directorio está compuesto por , reservando una silla exclusiva para la representación estatal. Incidencia institucional: tendrá voto determinante en la Asamblea de Accionistas para resguardar los intereses nacionales dentro de la petrolera.

Renuncia a la remuneración: el haber promedio de u$s954.000 anuales

Uno de los datos más salientes de la designación radica en la política salarial adoptada para esta función pública:

Cargo ad honorem: las fuentes oficiales confirmaron que Santilli renunció a percibir ingresos por este rol, alineándose a la conducta de sus antecesores.

las fuentes oficiales confirmaron que por este rol, alineándose a la conducta de sus antecesores. Sueldo de referencia: según el balance aprobado por la empresa para 2026, los directores perciben en promedio u$s954.000 anuales .

según el balance aprobado por la empresa para 2026, los directores perciben en promedio . Antecedentes inmediatos: la posición fue ocupada anteriormente por Manuel Adorni desde enero y, con anterioridad, por Guillermo Francos.

Resultados récord: ganancias de u$s1.205 millones en el segundo trimestre

La incorporación de Santilli se da en el marco del mejor desempeño trimestral en la historia de la petrolera, impulsado por el alza internacional del crudo:

Ganancia neta: la firma reportó un beneficio de u$s1.205 millones entre abril y junio de 2026 , triplicando los u$s409 millones del primer trimestre.

la firma reportó un beneficio de , triplicando los u$s409 millones del primer trimestre. Ingresos y EBITDA: la facturación creció un 42% interanual hasta alcanzar los u$s6.574 millones , con un EBITDA ajustado de u$s2.804 millones .

la facturación creció un 42% interanual hasta alcanzar los , con un EBITDA ajustado de . Comparativa anual: el resultado actual supera ampliamente los u$s58 millones registrados en el mismo período de 2025.

Impacto del valor del barril a u$s91,1 en el mercado internacional

La ausencia de coberturas financieras sobre la producción de crudo permitió a la empresa capitalizar el contexto global: