Ricky Sarkany fue denunciado por amenazas e intimidación tras choque en Panamericana

El empresario del calzado Ricky Sarkany enfrentará a la justicia tras ser denunciado por un joven que sufrió un choque con su automóvil en la autopista Panamericana. La fiscalía de Boulogne le notificará sobre la formación e imputación de una causa por delitos de hurto y amenazas, según informaron fuentes judiciales.

Detalles de la denuncia y el incidente en la autopista

El abogado del denunciante, Martín Díaz, confirmó que el caso está caratulado como un hurto. Explicó que se realizarán diversas diligencias, incluido el secuestro de las cámaras de seguridad de la autopista. El letrado subrayó que los delitos de hurto y amenazas “configuran una acción que puede llegar a juicio”.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:50 en la zona de Thames y Fondo de la Legua, en el partido de Vicente López. Un joven de 24 años que conducía un Volkswagen Vento colisionó con el vehículo de Sarkany, un BMW negro. Tras el choque, el empresario se bajó del auto de manera alterada, insultó al joven y le advirtió: “Te voy a matar, no sabes con quién te metiste”.

En el momento de intercambiar los datos de sus seguros, el empresario se llevó la cédula verde del auto del denunciante y se retiró del lugar. La víctima declaró en sede judicial que intentó calmar a Sarkany, quien “comenzó a insultarme” y luego se marchó con sus documentos.

Investigación judicial y contexto

La denuncia fue presentada en la fiscalía de Villa Adelina, que forma parte del Departamento Judicial de San Isidro. Actualmente, se lleva a cabo una investigación para determinar la responsabilidad de Sarkany. Fuentes del caso informaron que el accidente no resultó en lesiones para ninguno de los conductores involucrados.

El abogado Díaz reafirmó la obligación de Sarkany de presentarse ante la fiscalía. “Hoy tiene que comparecer para notificarse de los cargos en su contra”, aseguró.