Reforma laboral y cuentas sueldo: por qué bancos y billeteras se disputan un negocio millonario en Argentina

El sistema de pagos de salarios atraviesa un momento de redefinición en la Argentina. Cambios normativos, nuevos actores tecnológicos y un mercado financiero en transformación empujan a bancos y billeteras digitales a competir por un segmento que, aunque no siempre visible para el usuario, mueve volúmenes de dinero estratégicos. En ese escenario, la reforma laboral vuelve a poner el foco sobre un negocio que crece en silencio y despierta tensiones regulatorias.

Qué cambia con la reforma laboral en el pago de salarios

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno incorpora la posibilidad de que los sueldos se acrediten no solo en bancos, sino también en billeteras virtuales habilitadas, a través de cuentas CVU. Esto implica que fintech como Mercado Pago, Personal Pay u otras puedan recibir directamente los haberes de los trabajadores.

Hoy existen alrededor de 10 millones de cuentas sueldo, concentradas mayoritariamente en bancos. Con el nuevo esquema, ese universo podría repartirse entre:

Más de 60 entidades bancarias

Alrededor de 200 billeteras digitales reguladas por el BCRA

La apertura del sistema amplía la competencia, pero también profundiza el debate sobre reglas de juego, exigencias y controles.

Por qué las cuentas sueldo valen tanto para bancos y fintech

A simple vista, las cuentas sueldo no generan un ingreso directo para quien las administra: no se cobran comisiones ni cargos a empresas ni a empleados. Sin embargo, su valor está en el efecto financiero que producen.

Las cuentas sueldo permiten:

Captar un flujo constante y previsible de dinero

Contar con fondos estables y de bajo costo

Fidelizar clientes de manera automática

Ofrecer productos de alto margen como préstamos y tarjetas

Para los bancos, el dinero que queda depositado en cajas de ahorro es un fondeo barato que luego se utiliza para otorgar créditos. Para las billeteras, el atractivo está en captar usuarios activos y administrar grandes volúmenes de pagos.

El reclamo de los bancos: misma actividad, misma regulación

Desde el sector bancario sostienen que la competencia es válida, pero reclaman condiciones regulatorias equivalentes. Argumentan que los bancos deben cumplir con requisitos que las fintech no tienen.

Entre las obligaciones bancarias se destacan:

Encajes obligatorios en efectivo

Presentaciones financieras periódicas

Supervisión estricta del BCRA

Aportes al seguro de garantía de depósitos

Infraestructura física y operativa

Según esta visión, permitir que las billeteras compitan por cuentas sueldo sin exigirles lo mismo genera arbitraje regulatorio, con riesgos para el sistema y los usuarios.

Cómo generan ingresos las billeteras digitales con los sueldos

A diferencia de los bancos, las billeteras digitales no pueden prestar directamente los saldos que reciben en las cuentas de pago. Su modelo se apoya en la remuneración del dinero.

En la práctica, lo que hacen es:

Invertir los saldos en fondos comunes de inversión money market

Ofrecer una rentabilidad diaria al usuario

al usuario Generar ingresos a través de honorarios de administración

Actualmente, estas cuentas remuneradas ofrecen tasas cercanas al 22% de TNA, un incentivo clave para que muchos trabajadores transfieran su sueldo apenas lo cobran.

La batalla por retener el salario después del cobro

Uno de los principales desafíos para los bancos es que, aunque sigan siendo elegidos para pagar haberes, los empleados mueven su dinero a billeteras apenas se acredita el sueldo.

Las razones más frecuentes son:

Mejores rendimientos por saldo en cuenta

Promociones, descuentos y cashback

Mayor facilidad de uso desde el celular

Integración con pagos, inversiones y consumos

En respuesta, algunas entidades bancarias ofrecen alternativas como:

Cuentas remuneradas propias

Fondos money market con rescate inmediato

Beneficios exclusivos para clientes sueldo

Aun así, la competencia por el dinero disponible se intensifica mes a mes.

Seguridad, respaldo y experiencia del usuario

Otro punto central del debate es la protección del ahorro. Los depósitos bancarios cuentan con un seguro de garantía financiado por las propias entidades y tienen prioridad legal en caso de crisis.

Las cuentas en billeteras, en cambio:

No están cubiertas por el seguro de depósitos

Dependen del funcionamiento de fondos de inversión

Operan bajo un marco regulatorio diferente

Frente a esto, los bancos destacan el respaldo institucional y la atención presencial, mientras que las fintech apuestan a la rapidez, usabilidad y costos más bajos.

Un mercado en expansión y con reglas en discusión

La disputa por las cuentas sueldo no se limita a una pelea comercial. Involucra definiciones sobre competencia, regulación, seguridad financiera e innovación. La reforma laboral actúa como catalizador de un proceso que ya estaba en marcha y que redefine cómo, dónde y bajo qué condiciones se cobran los salarios en la Argentina.

En ese contexto, bancos y billeteras seguirán ajustando sus estrategias para captar un negocio que, aunque no se cobra, vale miles de millones de pesos por el movimiento de dinero y los servicios que genera alrededor.