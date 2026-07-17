¿Cuánto cuesta realmente criar a un hijo hoy? El nuevo informe del Indec que sorprende

Si te estás preguntando cuál es el presupuesto necesario para cubrir los gastos de tus hijos, el Indec confirmó que el costo de la canasta de crianza superó los $670.000 en junio. Este valor incluye tanto los bienes y servicios básicos como el tiempo teórico dedicado al cuidado.

La estimación busca reflejar el gasto real que enfrentan las familias argentinas mes a mes. A continuación, el detalle de los montos desglosados por cada franja etaria.

Valores oficiales por rango de edad

El organismo oficial divide la estimación en cuatro tramos clave, considerando las distintas necesidades según la etapa de desarrollo y escolarización:

Menores de 1 año: $529.539 mensuales.

$529.539 mensuales. Infantes de 1 a 3 años: $630.926 mensuales.

$630.926 mensuales. Tramos de 4 y 5 años: $539.612 mensuales.

$539.612 mensuales. Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308 mensuales.

¿Qué incluye el costo de bienes y servicios?

Para llegar a estos valores, el Indec utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) difundida mensualmente. Este indicador no solo contempla los alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos.

También integra gastos indispensables como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. De esta manera, se construye una foto completa de lo que demanda el mantenimiento de un menor en el entorno actual.

¿Cómo se valora el costo del tiempo de cuidado?

El informe incorpora un componente fundamental: el valor del tiempo destinado al cuidado. El organismo realiza esta estimación considerando el tiempo teórico requerido según la edad de cada niño.

Para valorizar estas horas, se utiliza la remuneración oficial de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Este dato permite visibilizar el costo económico implícito en las tareas de crianza diarias.