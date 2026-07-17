Fifa confirmó al árbitro para la final: el antecedente que inquieta a los hinchas

Si te estás preguntando quién será el encargado de impartir justicia en la gran final del próximo domingo, la FIFA acaba de oficializar que el esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido entre Argentina y España. La noticia generó un inmediato revuelo en redes sociales debido a un antecedente muy particular.

Vinčić es el árbitro designado para el encuentro decisivo que se disputará en Nueva Jersey. Su nombre quedó grabado en la memoria de los fanáticos argentinos por una jornada que nadie quiere recordar: la derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Detalles de la designación oficial

La máxima entidad del fútbol mundial busca jerarquizar la final con un árbitro de amplia trayectoria en competiciones europeas. El equipo arbitral completo para este domingo está conformado por:

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Slavko Vinčić (Eslovenia). Asistentes: Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič (Eslovenia).

Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič (Eslovenia). Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Emiratos Árabes Unidos).

Adham Makhadmeh (Emiratos Árabes Unidos). Asistente de reserva: Mohammad Alkalaf (Emiratos Árabes Unidos).

Un juez con experiencia internacional

Más allá del recuerdo del debut en Qatar, Vinčić es reconocido por la FIFA como un juez de categoría élite. Cuenta con una vasta trayectoria dirigiendo partidos de alta complejidad en la Champions League y en la Eurocopa.

Su designación responde a la búsqueda de un perfil con experiencia para conducir un encuentro de tal magnitud. El duelo enfrentará al vigente campeón del mundo con una España que busca repetir el éxito obtenido en Sudáfrica 2010.

¿A qué hora se define la Copa del Mundo?

El encuentro decisivo que paralizará al país tiene horario confirmado para este domingo 19 de julio. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 (hora argentina) en el New York-New Jersey Stadium.

Todo está listo para que el árbitro esloveno tome el protagonismo en un partido que definirá al nuevo monarca del fútbol. La Scaloneta, tras superar a Inglaterra, buscará revalidar su título ante un equipo español que llega en gran nivel.