Reforma del empleo público: el gobierno busca negociar cambios en evaluaciones, ascensos y salarios estatales

Si trabajás en la Administración Pública Nacional o te interesa ingresar al Estado, un nuevo proyecto oficial busca modificar por completo la carrera administrativa antes de que termine el año.

El Poder Ejecutivo avanza en un esquema para redefinir el ingreso, los ascensos, la movilidad y el impacto del desempeño en los sueldos, aunque la medida requiere instancias de negociación clave.

Modificaciones en la carrera: el foco en el desempeño y las remuneraciones

El plan impulsado desde el área de Desregulación y Transformación del Estado apunta a reestructurar la clasificación de los agentes públicos.

La meta principal es que las evaluaciones de desempeño tengan un peso determinante en los ascensos y en el cobro de adicionales salariales.

Si bien el régimen actual del SINEP exige calificaciones favorables para promover de grado, la propuesta busca cambiar el funcionamiento de estas métricas y ajustar los mecanismos de permanencia.

Vía administrativa y el rol del Convenio Colectivo

Desde la Casa Rosada confirmaron que la intención es avanzar por la vía administrativa sin necesidad de enviar una ley al Congreso.

Para concretar los cambios, el Ejecutivo debe modificar el Convenio Colectivo de Trabajo General (Decreto 214/2006) y esquemas sectoriales.

Cualquier alteración en las condiciones laborales requiere la firma de un acuerdo en comisiones negociadoras entre el Estado y los gremios con personería.

La postura gremial frente a la convocatoria oficial

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que aún no recibieron una citación formal para debatir la carrera de la Administración Pública central.

El gremio aclaró que las reuniones previas solo abarcron a organismos regulados por la Ley de Contrato de Trabajo que sufrieron modificaciones por la reforma laboral.

Asimismo, remarcaron que la Ley 25.164 fija garantías mínimas que no pueden ser recortadas en perjuicio de los empleados mediante un convenio.

Diferencias entre la reforma de la carrera y la reorganización del Estado

El Gobierno decidió tramitar la revisión del empleo público por un carril independiente al de la reestructuración orgánica del Estado.

Mientras que las condiciones laborales se negocian en paritarias, la transformación o fusión de organismos requerirá un paquete legislativo que será enviado al Congreso.

De este modo, la administración central busca reordenar las estructuras del Estado por ley, mientras intenta acordar las nuevas pautas operativas con los sindicatos.