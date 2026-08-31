Créditos hipotecarios con fondos de anses: las tasas, montos y la cuota inicial confirmada

A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Estado volcará $2 billones de pesos hacia las entidades bancarias para multiplicar la oferta de préstamos destinados a la compra, construcción o refacción de propiedades.

¿Qué es el FGS y por qué financiará las viviendas?

El FGS es el patrimonio de resguardo creado en 2007 para garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones. Sus recursos se invierten habitualmente en bonos, acciones y plazos fijos.

Con este nuevo programa, el organismo utilizará parte de su liquidez para fondear a los bancos comerciales, buscando que ese dinero vuelva a las familias en forma de crédito productivo e impulsando de paso a la construcción.

Inyección de $2 billones y licitaciones periódicas

El mecanismo operará mediante el Programa de licitación de Plazos Fijos, donde los bancos competirán por los depósitos en subastas de $200.000 millones hasta agotar el cupo global.

Las entidades financieras recibirán los fondos en unidades UVA con plazos de 1 a 5 años y tendrán un límite de 90 días corridos para volcar cada adjudicación a préstamos efectivos para la gente.

Topes de tasas, montos y plazos fijados

El marco oficial estableció límites claros para evitar que los bancos apliquen condiciones desmedidas a los solicitantes:

Tasa máxima: el interés cobrado no podrá superar el techo de UVA + 7,50% .

el interés cobrado no podrá superar el techo de . Monto límite: el préstamo máximo será de 150.000 UVA (unos USD 200.000).

el préstamo máximo será de (unos USD 200.000). Plazos de pago: se otorgarán a un mínimo de 15 años, sin tope máximo de duración.

Requisitos de ingresos y la cuota para una vivienda promedio

Para una propiedad tipo de USD 106.667, el banco financiará hasta el 75% (USD 80.000). Bajo un plan a 25 años con tasa de UVA + 7%, la cuota inicial se ubicará en $865.098.

Debido a que la cuota no puede absorber más del 25% del presupuesto del hogar, el grupo familiar solicitante deberá acreditar un ingreso neto mensual de $3.460.391 (alrededor de $1,7 millones de bolsillo por integrante en una pareja).