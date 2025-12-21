Rápida acción de los Bomberos Voluntarios de Ranchos permitió salvar la vida de un bebé

Momentos de extrema tensión y nerviosismo se vivieron durante la madrugada de este domingo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ranchos, cabecera del partido de General Paz, cuando una familia llegó de urgencia solicitando ayuda con un bebé que se encontraba sin signos vitales.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 horas, cuando el personal de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se activaba el protocolo de emergencia. En simultáneo, salió el Móvil N.º 4, a cargo del suboficial principal Hernán Fabiani, acompañado por un bombero activo, trasladando al menor de urgencia hacia el Hospital Campomar.

Al ingresar a la Guardia del nosocomio local, el bebé continuó recibiendo atención médica especializada y, afortunadamente, logró ser estabilizado, encontrándose actualmente en buen estado de salud. El menor quedó internado en observación, donde se le realizarán estudios para determinar las causas que originaron el episodio.

Conocida la noticia, la comunidad de Ranchos expresó su profundo agradecimiento y felicitaciones al cuerpo de Bomberos Voluntarios, destacando la rápida intervención, la coordinación y el alto nivel de profesionalismo demostrado en una situación límite. El accionar eficaz fue posible gracias a la formación permanente y la instrucción profesional que reciben los bomberos para actuar ante este tipo de emergencias.

¿Qué es la RCP y por qué es fundamental conocerla?

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una técnica de emergencia que se aplica cuando una persona no respira o no tiene pulso, con el objetivo de mantener la circulación de sangre y oxígeno hacia el cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue atención médica avanzada.

En el caso de bebés y niños, la RCP debe realizarse con maniobras específicas y fuerza controlada, adaptadas a su tamaño y edad. Una intervención rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, evitando daños neurológicos graves o desenlaces fatales.

Por este motivo, la capacitación en RCP para la población en general resulta clave, ya que cualquier persona entrenada puede convertirse en el primer eslabón de la cadena de supervivencia ante una emergencia inesperada.

El episodio ocurrido en Ranchos vuelve a poner en valor la importancia del compromiso, la preparación y la vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios, cuyo accionar fue determinante para salvar una vida.

IMAGEN ILUSTRATIVA

