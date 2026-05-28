Conmoción: Joven de Dolores cayó de un edificio en La Plata y murió

Por Francisco Díaz
Conmoción: joven de dolores cayó de un edificio en la plata y murió

Una profunda conmoción generó en las últimas horas la muerte de una joven oriunda de la ciudad de Dolores, quien falleció este jueves tras caer desde un edificio ubicado en pleno centro de La Plata.

El trágico hecho ocurrió en un inmueble situado sobre calle 55 entre 13 y 14 de la capital bonaerense, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una mujer tendida en la vía pública. Al arribar al lugar, personal policial y médicos del SAME constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Con el correr de las horas, fuentes de la investigación confirmaron que la joven tenía 31 años y era oriunda de Dolores. Además, se indicó que residía en el mismo edificio desde donde se precipitó por causas que ahora son materia de investigación judicial.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 y del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Plata.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, personal de Policía Científica, Guardia Urbana y SAME, mientras se realizaron las pericias correspondientes para intentar determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

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La noticia generó fuerte impacto tanto entre vecinos de la capital provincial como en la comunidad dolorense, donde la joven era conocida y su fallecimiento causó profundo pesar.

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