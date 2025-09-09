Ranking de sueldos en Argentina 2025: ¿cuáles son las expectativas salariales por rubro?

En un contexto de mercado laboral retraído y menor creación de empleo, los trabajadores argentinos mantienen su búsqueda de mejores ingresos para enfrentar la inflación y sostener su poder adquisitivo. Aunque las empresas muestran prudencia a la hora de contratar, las pretensiones salariales continúan creciendo, reflejando la necesidad de compensar el costo de vida.

Ranking de sueldos pretendidos por rubro

Según datos de septiembre de 2025 del portal de empleo Bumeran, las expectativas salariales varían según el sector, pero todas muestran una tendencia alcista. Entre los rubros con mayores aspiraciones se destacan:

Gerencia y Dirección General – $2.656.894

– $2.656.894 Minería, Petróleo y Gas – $1.925.798

– $1.925.798 Ingenierías – $1.586.004

– $1.586.004 Recursos Humanos y Capacitación – $1.587.419

– $1.587.419 Ingeniería Civil y Construcción – $1.567.827

– $1.567.827 Naviero, Marítimo, Portuario – $1.549.374

– $1.549.374 Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones – $1.514.126

– $1.514.126 Marketing y Publicidad – $1.481.170

– $1.481.170 Aduana y Comercio Exterior – $1.436.896

– $1.436.896 Comercial, Ventas y Negocios – $1.343.494

– $1.343.494 Seguros – $1.372.030

– $1.372.030 Producción y Manufactura – $1.361.731

– $1.361.731 Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas – $1.303.683

– $1.303.683 Administración, Contabilidad y Finanzas – $1.662.347

– $1.662.347 Diseño – $1.108.576

– $1.108.576 Educación, Docencia e Investigación – $1.156.628

– $1.156.628 Salud, Medicina y Farmacia – $1.155.727

– $1.155.727 Legales – $1.149.963

– $1.149.963 Departamento Técnico – $1.102.791

– $1.102.791 Enfermería – $1.101.719

– $1.101.719 Sociología / Trabajo Social – $1.175.634

– $1.175.634 Abastecimiento y Logística – $1.220.734

– $1.220.734 Oficios y Otros – $961.152

– $961.152 Secretarías y Recepción – $932.620

– $932.620 Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing – $850.430

– $850.430 Gastronomía y Turismo – $847.103

La brecha entre los rubros mejor y peor remunerados supera ampliamente el millón y medio de pesos, lo que evidencia la desigualdad interna en el mercado laboral.

Aumentos salariales recientes por gremios

Más allá de las expectativas, los acuerdos paritarios del mes de agosto reflejaron subas más moderadas:

Sector estatal: incremento del 7,5% escalonado hasta noviembre, más sumas fijas de $20.000 a $25.000.

incremento del 7,5% escalonado hasta noviembre, más sumas fijas de $20.000 a $25.000. Provincia de Buenos Aires: estatales, docentes, judiciales y médicos acordaron un 5% en dos tramos.

estatales, docentes, judiciales y médicos acordaron un 5% en dos tramos. Empleados de comercio: 6% semestral en cuotas y sumas no remunerativas de $40.000 hasta diciembre.

6% semestral en cuotas y sumas no remunerativas de $40.000 hasta diciembre. Gastronómicos: básico de $770.804 en agosto más adicionales.

básico de $770.804 en agosto más adicionales. UTA: ingresos cercanos a $1.600.000 para colectiveros del AMBA.

ingresos cercanos a $1.600.000 para colectiveros del AMBA. Bancarios: cláusula de actualización por IPC, con sueldos iniciales superiores a $1.800.000.

cláusula de actualización por IPC, con sueldos iniciales superiores a $1.800.000. Otros gremios: sanidad, metalúrgicos, plásticos, perfumistas, estaciones de servicio, farmacias, seguros, carne, televisión, marítimos, rurales y caucho con aumentos graduales o bonos especiales.

Expectativas y realidad salarial en septiembre 2025

La combinación entre pretensiones salariales crecientes y paritarias atadas a la pauta oficial genera un escenario de tensión. Mientras los trabajadores elevan sus pedidos para no perder frente a la inflación, los gremios buscan defender el poder de compra en negociaciones cada vez más complejas.