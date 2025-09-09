banner ad

Ranking de sueldos en Argentina 2025: ¿cuáles son las expectativas salariales por rubro?

Denisse Helman
Banco Nación mejorará los sueldos de sus clientes en un nuevo beneficio para empleados

En un contexto de mercado laboral retraído y menor creación de empleo, los trabajadores argentinos mantienen su búsqueda de mejores ingresos para enfrentar la inflación y sostener su poder adquisitivo. Aunque las empresas muestran prudencia a la hora de contratar, las pretensiones salariales continúan creciendo, reflejando la necesidad de compensar el costo de vida.

Ranking de sueldos pretendidos por rubro

Según datos de septiembre de 2025 del portal de empleo Bumeran, las expectativas salariales varían según el sector, pero todas muestran una tendencia alcista. Entre los rubros con mayores aspiraciones se destacan:

Cómo ver el partido Argentina vs Ecuador: todas las alternativas (gratis y de pago)
Mirá también:

Cómo ver el partido Argentina vs Ecuador: todas las alternativas (gratis y de pago)
  • Gerencia y Dirección General – $2.656.894
  • Minería, Petróleo y Gas – $1.925.798
  • Ingenierías – $1.586.004
  • Recursos Humanos y Capacitación – $1.587.419
  • Ingeniería Civil y Construcción – $1.567.827
  • Naviero, Marítimo, Portuario – $1.549.374
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones – $1.514.126
  • Marketing y Publicidad – $1.481.170
  • Aduana y Comercio Exterior – $1.436.896
  • Comercial, Ventas y Negocios – $1.343.494
  • Seguros – $1.372.030
  • Producción y Manufactura – $1.361.731
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas – $1.303.683
  • Administración, Contabilidad y Finanzas – $1.662.347
  • Diseño – $1.108.576
  • Educación, Docencia e Investigación – $1.156.628
  • Salud, Medicina y Farmacia – $1.155.727
  • Legales – $1.149.963
  • Departamento Técnico – $1.102.791
  • Enfermería – $1.101.719
  • Sociología / Trabajo Social – $1.175.634
  • Abastecimiento y Logística – $1.220.734
  • Oficios y Otros – $961.152
  • Secretarías y Recepción – $932.620
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing – $850.430
  • Gastronomía y Turismo – $847.103

La brecha entre los rubros mejor y peor remunerados supera ampliamente el millón y medio de pesos, lo que evidencia la desigualdad interna en el mercado laboral.

Aumentos salariales recientes por gremios

Más allá de las expectativas, los acuerdos paritarios del mes de agosto reflejaron subas más moderadas:

  • Sector estatal: incremento del 7,5% escalonado hasta noviembre, más sumas fijas de $20.000 a $25.000.
  • Provincia de Buenos Aires: estatales, docentes, judiciales y médicos acordaron un 5% en dos tramos.
  • Empleados de comercio: 6% semestral en cuotas y sumas no remunerativas de $40.000 hasta diciembre.
  • Gastronómicos: básico de $770.804 en agosto más adicionales.
  • UTA: ingresos cercanos a $1.600.000 para colectiveros del AMBA.
  • Bancarios: cláusula de actualización por IPC, con sueldos iniciales superiores a $1.800.000.
  • Otros gremios: sanidad, metalúrgicos, plásticos, perfumistas, estaciones de servicio, farmacias, seguros, carne, televisión, marítimos, rurales y caucho con aumentos graduales o bonos especiales.

Expectativas y realidad salarial en septiembre 2025

La combinación entre pretensiones salariales crecientes y paritarias atadas a la pauta oficial genera un escenario de tensión. Mientras los trabajadores elevan sus pedidos para no perder frente a la inflación, los gremios buscan defender el poder de compra en negociaciones cada vez más complejas.

Cómo ver EN VIVO y gratis el partido de Argentina vs. Ecuador: Opciones para celular, notebook y Smart TV
Mirá también:

Cómo ver EN VIVO y gratis el partido de Argentina vs. Ecuador: Opciones para celular, notebook y Smart TV
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Mercado pago r
El Gobierno bonaerense obliga a billeteras digitales a retener Ingresos Brutos
Provincia Sociedad
retencion arba billeteras virtuales
¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
IMG 20250908 213223 (1280 x 746 píxel)
Kicillof resucitó al peronismo y se convierte en un potencial candidato presidencial para 2027
Provincia
aeropuerto villa gesell 6
Villa Gesell se prepara para recibir vuelos comerciales
Provincia Villa Gesell
ARBA confirma que no habrá aumentos en impuestos patrimoniales hasta el próximo vencimiento
ARBA aplicará retenciones de ingresos brutos en billeteras virtuales desde octubre
Provincia
Críticas internas estallan en La Libertad Avanza tras la derrota en Buenos Aires
Críticas internas estallan en La Libertad Avanza tras la derrota en Provincia de Buenos Aires
Provincia
muro mendoza
Tragedia: una niña de 3 años murió al caerle un muro tras el impacto de una moto
Nacionales

Más leídas