¿Qué rinde más en septiembre?: plazos fijos bancarios o cuentas remuneradas en billeteras virtuales

La economía argentina atraviesa un momento de fuerte tensión financiera. Con tasas de interés en alza, un mercado cambiario volátil y un nivel de endeudamiento creciente en familias y empresas, los ahorristas buscan resguardar sus pesos frente a la inflación. La suba de encajes del Banco Central al 53 % desde septiembre empuja a los bancos a ofrecer mejores rendimientos en depósitos, mientras que las billeteras virtuales siguen captando usuarios con opciones de liquidez inmediata.

La disyuntiva del ahorrista: dólares, plazo fijo o billetera virtual

Hoy la incertidumbre domina el mercado. Muchos ahorristas se debaten entre inmovilizar su dinero en un plazo fijo tradicional, volcarse a cuentas remuneradas con liquidez diaria, o directamente refugiarse en el dólar.

El plazo fijo ofrece seguridad y una tasa preestablecida.

Las billeteras virtuales permiten rescatar el dinero en cualquier momento, aunque los rendimientos son variables.

La dolarización sigue siendo vista como resguardo frente a la inflación y la devaluación.

Cuánto rinde un plazo fijo bancario en septiembre

Según los datos del Banco Central, los bancos compiten ofreciendo tasas nominales anuales (TNA) que superan a muchas billeteras virtuales. Entre los más destacados:

Banco CMF: 55 %

55 % Banco Tierra del Fuego, Banco Bica, Reba y Voii: 54 %

54 % Banco Mariva: 53 %

Entre los bancos más tradicionales:

Macro: 53 % (en promedio)

53 % (en promedio) Nación: 47 %

47 % ICBC: 47,7 %

47,7 % Galicia y BBVA: 45 %

45 % Santander: 38 %

Rendimientos de las billeteras virtuales

La competencia más fuerte aparece en el terreno de las cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión (FCI) que ofrecen las fintech. Allí, los rendimientos varían según el comportamiento del mercado y no requieren un plazo fijo de inmovilización, aunque algunas opciones permiten bloquear el dinero más de 60 días.

Los porcentajes actuales son:

Ualá (FCI): 42,34 %

42,34 % Prex: 40,88 %

40,88 % Cocos Pay, Personal Pay y Mercado Pago: 39,42 %

39,42 % Astropay: 39,42 %

39,42 % Naranja X: 35 %

35 % Claro Pay: 33,22 %

33,22 % Brubank: 32 %

32 % Lemon Cash: 31,76 %

Un mercado con alta volatilidad

Las decisiones de inversión hoy implican medir riesgos en un contexto en el que la liquidez es clave. Las tasas bancarias superan a las billeteras virtuales en rendimiento, pero éstas últimas ofrecen la ventaja de contar con el dinero disponible de manera inmediata. En paralelo, la presión inflacionaria y la inestabilidad cambiaria mantienen viva la tentación de dolarizarse, lo que refleja que el mercado financiero argentino sigue moviéndose entre la búsqueda de rentabilidad y la necesidad de resguardo.