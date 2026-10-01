¿Qué pasará con la nafta en octubre? El Gobierno congeló los impuestos tras las subas de las petroleras

El Gobierno postergó hasta el 1° de noviembre la actualización de los impuestos a los combustibles, congelando el impacto tributario para evitar nuevas presiones sobre la inflación.

Postergación oficial por el Decreto 1126

A través del Decreto 1126 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar el esquema tributario que debía aplicarse en octubre.

La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, acumulando actualizaciones pendientes de los períodos 2024, 2025 y los primeros trimestres de 2026.

Los aumentos de las petroleras y la volatilidad del crudo

El freno tributario ocurre tras las subas recientes aplicadas por las empresas en los surtidores, con incrementos de entre el 2% y 5% en Shell, Axion y Puma, mientras que YPF ajustó un 1%.

Las petroleras aplicaron estos retoques por las oscilaciones internacionales del petróleo Brent, cuyo valor cotizó entre los USD 98 y USD 105 por barril.

Esquema de buffer para amortiguar el precio

Para moderar los vaivenes del mercado internacional, YPF mantiene un mecanismo de buffer de absorción para evitar variaciones bruscas en los precios de venta al consumidor.

Este sistema evita que los saltos temporales del crudo se trasladen de forma directa a las estaciones de servicio en el corto plazo.

Meta de inflación y proyección de recaudación

La decisión busca sostener el sendero de desaceleración de precios tras la medición del 1,7% registrada en agosto y las estimaciones del 2% para septiembre.

Pese a la prórroga actual, economistas proyectan que para 2027 un tercio del incremento en la presión tributaria provendrá de la recaudación de este impuesto.