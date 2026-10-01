52° Peregrinación Juvenil a Luján: la infraestructura desplegada, fechas y recomendaciones para la caminata

¿Estás preparando tu caminata hacia la Basílica para pedir o agradecer este fin de semana? La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se realiza este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con un despliegue integral de asistencia para acompañar a los más de 2 millones de fieles esperados.

Fechas, lema oficial y recorrido de 60 kilómetros

La tradicional caminata comenzará el sábado 3 de octubre desde el barrio porteño de Liniers y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre al llegar al Santuario.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, los peregrinos completarán un trayecto de 60 kilómetros atravesando los municipios del oeste bonaerense hasta la basílica.

Puestos sanitarios, hospitales móviles y asistencia médica

Para garantizar la atención de urgencia, se montará un esquema de salud con hospitales móviles, ambulancias de alta complejidad y un shock room móvil con personal médico.

Además, estará a disposición un helicóptero sanitario y se reforzará la guardia en los hospitales provinciales y municipales dependientes de la Región Sanitaria 7.

Puntos de hidratación, alimentos y servicios básicos

A lo largo de la traza se instalarán 5 puestos de alimentación y 80 baños químicos a disposición de las familias y los caminantes.

La empresa ABSA garantizará puntos continuos de suministro de agua potable, complementados con torres de iluminación, grupos electrógenos y puestos de reciclaje.

Operativo de seguridad, monitoreo y cortes de tránsito

El despliegue de seguridad contará con efectivos policiales, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones de monitoreo en todo el trayecto.

El área de Transporte dispondrá la prohibición de circulación vehicular sobre la traza de la caminata para ordenar el tránsito y proteger a los peatones.