Giro en los tribunales internacionales: qué pasaría con la inhabilitación a ejercer cargos públicos tras el reclamo de Cristina Kirchner

¿Puede un organismo internacional frenar la inhabilitación para ejercer cargos públicos y redefinir la carrera política hacia 2027? La presentación del equipo legal de Cristina Kirchner ante la ONU busca un pronunciamiento que obligue a la Corte Suprema a revisar las sanciones impuestas.

El reclamo central ante la ONU y la inhabilitación perpetua

El equipo de abogados de la expresidenta formalizó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitando la suspensión de la inhabilitación política que pesa en su contra.

La estrategia de la defensa cuestiona la desproporción de la condena accesoria, argumentando que la inhabilitación perpetua no puede ser más extensa que la pena principal, un criterio que ya cuenta con jurisprudencia en la Cámara de Casación.

El antecedente del fallo Espíndola y la obligación de la Corte

De acuerdo con el análisis del abogado José Manuel Ubeira, un fallo favorable del tribunal internacional sería de cumplimiento obligatorio para la Corte Suprema de Justicia.

La defensa sostiene que, según la doctrina fijada en el fallo Espíndola de 2019, el máximo tribunal estableció que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalencia obligatoria sobre el criterio judicial local.

La voluntad de competir en 2027 y los tiempos del Comité

El impacto político de la medida se vincula con las intenciones electorales expresadas por su entorno, que confirmaron la voluntad de la dirigenta de competir como candidata en 2027.

Sin embargo, el equipo legal advierte que los plazos del Comité de Derechos Humanos de la ONU podrían no coincidir de forma inmediata con los tiempos del calendario electoral argentino.

La incorporación de nuevas pericias en la causa Vialidad

Junto al pedido de revisión de la sanción política, la presentación sumó nueva documentación oficial sobre el fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14).

Asimismo, se agregaron pericias técnicas aportadas por la defensa que buscan desacreditar los fundamentos económicos utilizados en la condena del caso Vialidad.