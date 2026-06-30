Proyecto de ley bonaerense: la licencia por luto que podrían tener los empleados por sus mascotas

La pérdida de un integrante del hogar siempre es un golpe durísimo y abre un debate inevitable sobre los límites de los derechos laborales actuales. ¿Deberían darnos días libres cuando sufrimos el fallecimiento de un animal de compañía?

Una nueva iniciativa legislativa busca dar una respuesta definitiva a esta situación, transformando el dolor de miles de empleados en un derecho respaldado por la ley.

El origen de la propuesta

El proyecto de ley fue presentado formalmente en la Legislatura por el senador provincial Pedro Borgini (Unión por la Patria).

La iniciativa tiene como eje central modificar el régimen de licencias de los empleados públicos estatales, abriendo una puerta que históricamente estuvo cerrada.

El argumento principal del legislador se basa en el reconocimiento de las “familias multiespecie”, donde los animales ocupan un rol afectivo equivalente al de un miembro humano.

Cuántos días de licencia otorgaría el beneficio

De aprobarse la normativa, el texto estipula que los trabajadores públicos tendrán derecho a un período formal de descanso justificado.

El beneficio otorgará específicamente un (1) día de licencia con goce íntegro de haberes ante el fallecimiento de la mascota.

Esto significa que el empleado no sufrirá ningún tipo de descuento salarial ni penalización por ausentarse a su puesto de trabajo durante esa jornada.

Los requisitos obligatorios para acceder

Para evitar abusos y garantizar la transparencia del sistema, el proyecto contempla un mecanismo estricto de validación.

Los empleados deberán tener a sus animales debidamente inscritos en el Registro de Mascotas correspondiente que se creará a tal fin.

Asimismo, al momento del deceso, se exigirá la presentación de una certificación de un veterinario matriculado que constante el fallecimiento.

El impacto y los antecedentes de la medida

La propuesta busca aliviar el estrés psicológico y permitir un espacio mínimo de duelo para el trabajador afectado.

Este tipo de regulaciones ya cuenta con antecedentes internacionales en países de Europa y proyectos similares en el sector privado de distintas multinacionales.

Ahora, el debate pasa a las comisiones parlamentarias donde se evaluará la viabilidad de este cambio histórico en el estatuto del empleado público.