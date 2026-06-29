Martes sin clases: docentes bonaerenses convocaron a un nuevo paro

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para este martes 30 de junio, en una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos de gran parte del territorio bonaerense.

La decisión fue adoptada por cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, en medio de un conflicto que continúa sin resolución en la negociación paritaria con el Gobierno provincial.

Reclamos por salarios y mejores condiciones de trabajo

Los gremios sostienen que la convocatoria responde a la necesidad de una recomposición urgente de los salarios, al considerar que los ingresos docentes perdieron poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Además, exigen la reapertura de las negociaciones paritarias para alcanzar un acuerdo que permita recuperar el salario del sector.

Preocupación por la violencia en las escuelas

Otro de los ejes centrales del reclamo es el incremento de los episodios de violencia dentro de las instituciones educativas, una problemática que, según los sindicatos, afecta tanto a docentes como a directivos y auxiliares.

Las organizaciones gremiales reclaman la implementación de medidas concretas que garanticen condiciones de trabajo seguras y una mayor protección para toda la comunidad educativa, al tiempo que advierten sobre la necesidad de reforzar los equipos de orientación escolar y las políticas de prevención.

Se espera un fuerte impacto en las escuelas bonaerenses

Debido a la adhesión de los principales sindicatos docentes de la provincia, se prevé que la medida tenga un alto nivel de acatamiento, con suspensión parcial o total de clases en numerosas escuelas públicas bonaerenses.

El paro se desarrollará durante la jornada del martes 30 de junio, en el último día del mes, mientras continúan las expectativas por una eventual convocatoria del Gobierno provincial para retomar las negociaciones y destrabar el conflicto