Renunció Adorni: el Gobierno acelera el recambio y Santilli queda en la primera línea

La renuncia de Adorni quedó este sábado en el centro de la escena política nacional, en medio de una jornada cargada de versiones, reuniones reservadas y señales cada vez más firmes de recambio dentro del Gobierno de Javier Milei.

Según coincidieron distintos medios nacionales, la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete quedó encaminada tras semanas de desgaste político por las denuncias e investigaciones vinculadas a su patrimonio. En la Casa Rosada, el nombre que aparece con más fuerza para sucederlo es el de Diego Santilli, actual ministro del Interior.

Al cierre de esta edición, todavía se esperaba una formalización completa del movimiento mediante los canales oficiales del Gobierno. De hecho, el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete continuaba mostrando a Adorni como titular del área, un dato relevante porque los cambios de esta magnitud suelen terminar de ordenarse con la comunicación institucional correspondiente.

Renuncia de Adorni: qué se sabe hasta ahora

La información que circuló durante la tarde apuntó a un esquema de salida ordenada. Adorni tenía preparada una carta de renuncia y Javier Milei debía mantener una reunión con él en la Quinta de Olivos, luego del regreso presidencial de su gira por España.

El movimiento no aparece como un hecho aislado. Llega después de varios meses de tensión por las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales y cuestionamientos internos en el oficialismo. La presión también escaló en el Congreso, donde sectores de la oposición y aliados incómodos venían reclamando explicaciones políticas.

El punto sensible es que Adorni no era un funcionario menor: desde noviembre de 2025 ocupaba la Jefatura de Gabinete, el cargo encargado de coordinar ministerios, administrar la relación con el Congreso y ordenar buena parte de la gestión diaria del Poder Ejecutivo.

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Por qué la salida de Adorni golpea al Gobierno

La posible renuncia de Adorni impacta porque expone una crisis en el corazón político del oficialismo. Milei había sostenido públicamente a su jefe de Gabinete pese a las críticas, pero el costo político empezó a crecer dentro y fuera de La Libertad Avanza.

En las últimas semanas, el Gobierno ya había dado una señal de retroceso al desplazar a Adorni de la vocería presidencial. Ese rol quedó en manos de Adrián Ravier, una decisión que buscó separar la comunicación diaria de la crisis que rodeaba al funcionario.

Sin embargo, el problema no se agotó con ese cambio. La Jefatura de Gabinete seguía bajo presión y el desgaste se trasladó a la gobernabilidad: negociaciones con gobernadores, vínculo con el Congreso, tensiones con aliados y preocupación por el impacto público de las denuncias.

La descripción oficial de las funciones del jefe de Gabinete remarca que ese cargo ejerce la administración general del país y la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Por eso, un recambio en ese lugar no es solo un cambio de nombres: también puede modificar el modo en que el Gobierno negocia, comunica y ejecuta decisiones.

Diego Santilli, el nombre que gana fuerza

En la danza de posibles reemplazantes, Diego Santilli aparece como el dirigente con mayor consenso interno. Su perfil tiene un componente político que el Gobierno necesita reforzar: diálogo con gobernadores, experiencia legislativa y capacidad para ordenar acuerdos en un Congreso fragmentado.

Santilli ya venía ocupando un lugar central como ministro del Interior, un área clave para la relación con las provincias. Su eventual desembarco en la Jefatura de Gabinete implicaría darle más volumen político al cargo y marcaría una diferencia con el estilo de Adorni, más asociado a la comunicación pública y a la defensa discursiva del Gobierno.

La apuesta de Milei, si se confirma el movimiento, sería pasar de un jefe de Gabinete de perfil comunicacional a uno con mayor recorrido territorial y negociación política. Esa lectura cobra fuerza en un año cargado de discusiones parlamentarias, acuerdos fiscales y tensiones con mandatarios provinciales.

Qué falta para que la renuncia quede formalizada

Más allá de las versiones, el paso decisivo es la oficialización. En términos institucionales, una renuncia de este tipo requiere aceptación política y comunicación administrativa. El reemplazo también debe ser confirmado por el Poder Ejecutivo.

El artículo 100 de la Constitución Nacional establece las atribuciones del jefe de Gabinete y su responsabilidad política ante el Congreso. Por eso, la designación del sucesor tiene impacto directo en el vínculo entre la Casa Rosada y el Parlamento.

Hasta que el Gobierno publique la confirmación, el dato prudente es que la salida está encaminada y que el oficialismo prepara el recambio. La diferencia importa: una cosa es la decisión política tomada en la mesa chica y otra, la formalización completa del cambio.

El trasfondo judicial y político de la crisis

El caso Adorni creció a partir de cuestionamientos sobre su evolución patrimonial, gastos personales y declaraciones juradas. En ese contexto, la oposición reclamó explicaciones y distintos sectores del oficialismo comenzaron a medir el costo de sostenerlo.

La situación se volvió más delicada porque el Gobierno de Milei construyó buena parte de su identidad pública sobre la promesa de combatir privilegios y prácticas de la política tradicional. Por eso, las denuncias contra un funcionario de máxima confianza generaron un daño que excede lo judicial.

El Gobierno busca ahora cerrar una etapa y evitar que el caso siga dominando la agenda. Pero el recambio también abre una pregunta: si Santilli asume, deberá ordenar una Jefatura de Gabinete golpeada, recomponer puentes políticos y administrar una transición sensible en plena exposición pública.

Qué puede pasar en las próximas horas

El escenario inmediato tiene tres puntos a seguir. El primero es la publicación o comunicación formal de la renuncia. El segundo, la confirmación del reemplazante. El tercero, el reacomodamiento de piezas si Santilli deja Interior para pasar a la Jefatura de Gabinete.

Ese último dato no es menor: si Santilli sube de cargo, el Gobierno deberá definir quién queda a cargo del vínculo con las provincias, una tarea clave para cualquier negociación legislativa o fiscal.

La renuncia de Adorni, si se termina de oficializar en los términos que se anticipan, marcará uno de los cambios políticos más fuertes del Gobierno en 2026. No solo por el nombre que sale, sino por la señal que deja hacia adentro del oficialismo: la crisis patrimonial ya no podía administrarse únicamente con respaldo público y defensa presidencial.