Último sábado de junio con mucho frío ¿Se vienen las lluvias?

Por Francisco Díaz
Frio provincia bs as

El último sábado de junio se presenta con un ambiente típicamente invernal en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará caracterizada por temperaturas bajas durante las primeras horas del día, cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, y una mejora de las condiciones hacia la tarde, cuando el sol logrará ganar protagonismo en buena parte del territorio bonaerense.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 y 8 grados, con valores más bajos en el centro y sur provincial, donde no se descartan heladas durante la mañana. En tanto, las máximas se ubicarán entre los 13 y 17 grados, dependiendo de cada región, permitiendo una tarde fresca pero agradable gracias a la presencia del sol y vientos de intensidad leve provenientes del sector norte y noroeste.

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No se esperan precipitaciones durante este sábado, por lo que las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre, aunque será indispensable salir bien abrigado, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la noche, cuando las temperaturas volverán a descender de manera significativa.

Para el domingo, el panorama comenzará a mostrar algunos cambios. Se prevé un aumento de la nubosidad y, en distintos sectores de la provincia, podrían registrarse lloviznas o chaparrones aislados, acompañados por un descenso de la temperatura debido al ingreso de aire más frío desde el sudoeste.

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El cierre de junio estará marcado por un clima plenamente invernal, con mañanas muy frías, tardes frescas y una amplitud térmica moderada, en la antesala del inicio de julio y de las próximas vacaciones de invierno para gran parte de los estudiantes bonaerenses.

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