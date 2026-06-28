Contra quién podría jugar argentina hasta la final del mundial 2026

La Selección Argentina ya entró en la etapa más decisiva del Mundial 2026 y el cuadro de eliminación directa empezó a mostrar un camino posible hacia la final. Después de ganar su grupo y avanzar con puntaje ideal, el equipo de Lionel Scaloni quedó ubicado en una zona del bracket que, en la previa, aparece como una de las más favorables entre las grandes potencias.

El dato que cambió el panorama es que Argentina no solo evitó cruces inmediatos contra varios candidatos europeos, sino que además tendrá un primer partido ante un rival debutante en instancias eliminatorias. Sin embargo, el recorrido hacia el partido decisivo todavía puede modificar nombres importantes según cómo avancen las otras llaves.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

El primer obstáculo de Argentina será Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo. El partido está programado para el viernes 3 de julio a las 19:00 de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final.

Si la Selección supera esa instancia, en octavos de final enfrentará al ganador de Australia vs Egipto. Ese partido se jugaría el martes 7 de julio, por lo que Argentina ya sabe cuál será el cruce inmediato si logra avanzar.

Luego, en cuartos de final, el abanico se amplía. Del otro lado de esa parte del cuadro aparecen Suiza, Argelia, Colombia y Ghana. De allí saldría el posible rival argentino en caso de alcanzar los ocho mejores del torneo.

Contra quién podría jugar Argentina ronda por ronda

Ronda Rival o rivales posibles Fecha estimada Dieciseisavos Cabo Verde Viernes 3 de julio Octavos Australia o Egipto Martes 7 de julio Cuartos Suiza, Argelia, Colombia o Ghana Sábado 11 de julio Semifinal Brasil, Inglaterra, México, Ecuador, Japón, Noruega, Costa de Marfil o RD Congo Miércoles 15 de julio Final Podría salir del otro lado del cuadro, con potencias como Francia, España, Portugal, Alemania, Países Bajos o Bélgica Domingo 19 de julio

Argentina vs Cabo Verde: el primer cruce confirmado

El rival confirmado de Argentina en los dieciseisavos será Cabo Verde, seleccionado africano que llegó al Mundial 2026 como debutante y consiguió una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

El equipo caboverdiano terminó segundo en su grupo y se ganó el cruce contra el campeón del mundo. Su campaña tuvo un rasgo particular: logró mantenerse competitivo ante rivales de mayor recorrido internacional y llegó invicto a esta instancia, con una propuesta basada en orden defensivo, resistencia física y aprovechamiento de los momentos del partido.

Para Argentina, el favoritismo es claro, pero el partido no permite relajación. Cabo Verde ya demostró que puede incomodar desde un bloque bajo, cerrar espacios y llevar el encuentro a un desarrollo incómodo. En una llave de eliminación directa, un mal arranque, una pelota parada o un partido demasiado trabado pueden cambiar el escenario.

Qué probabilidades tiene Argentina de pasar a octavos

Según modelos de probabilidad y mercados de apuestas actualizados tras la fase de grupos, Argentina aparece como amplia favorita para superar a Cabo Verde. Una referencia fuerte es el cálculo que deja a Cabo Verde con cerca de 13,7% de chances de avanzar, lo que ubica a Argentina con una probabilidad aproximada del 86,3% de ganar la serie y meterse entre los 16 mejores.

Ese porcentaje no garantiza nada, pero marca la diferencia de jerarquía que existe en la previa. Argentina llega con tres victorias en la fase de grupos, recambio probado y figuras descansadas para el inicio de los cruces. Además, Lionel Scaloni pudo rotar futbolistas en el cierre de la zona, un factor clave para administrar cargas en un Mundial largo.

Las chances de Argentina de llegar a cuartos, semifinales y final

El cuadro también mejoró las proyecciones argentinas para las rondas siguientes. De acuerdo con las cuotas publicadas para alcanzar los cuartos de final, Argentina figura con una línea de -350, que equivale a una probabilidad implícita bruta cercana al 77,8% de estar entre los ocho mejores.

Para llegar a la final, el salto es mayor, pero la Selección también aparece entre las principales candidatas. En los mercados internacionales, Argentina figura alrededor de +200 para alcanzar el partido decisivo, lo que representa una probabilidad implícita bruta cercana al 33,3%, sin ajustar el margen de las casas de apuestas.

En cuanto al título, Argentina aparece segunda o entre las grandes favoritas según la actualización tomada como referencia. Una de las pizarras más recientes ubica a Francia como principal candidata y a Argentina apenas por detrás, con una cuota cercana a +390 para ser campeona. Traducido a probabilidad implícita bruta, eso ronda el 20,4%.

Por qué el cuadro favorece a Argentina

La gran ventaja para Argentina es que, al menos en el tramo inicial, evitó a varios de los rivales más pesados del torneo. En dieciseisavos tendrá a Cabo Verde y, si avanza, en octavos iría contra Australia o Egipto. Ninguno de esos cruces es sencillo en un Mundial, pero sobre el papel son rivales más accesibles que Francia, España, Portugal, Alemania o Países Bajos.

El primer punto de tensión real podría aparecer en cuartos de final. Allí, Colombia sería probablemente el rival más exigente por jerarquía individual, conocimiento del fútbol sudamericano y capacidad física. Suiza también puede representar un cruce complejo por organización, experiencia y solidez defensiva.

La semifinal, en cambio, podría ser el gran examen. En esa instancia podrían aparecer selecciones como Brasil o Inglaterra, dos candidatos con planteles de primer nivel. También hay posibles rivales de menor chapa histórica, pero con campañas fuertes, como México, Japón o Noruega.

El otro lado del cuadro: los candidatos que Argentina evitaría hasta la final

Una de las claves del análisis es que Argentina no se cruzaría con varias potencias europeas hasta una eventual final. Del otro lado del bracket aparecen nombres como Francia, España, Portugal, Alemania, Países Bajos y Bélgica, lo que endurece mucho más esa mitad del cuadro.

Esto no significa que Argentina tenga un camino simple, pero sí que el sorteo competitivo de los cruces le abrió una ruta con menor concentración de favoritos inmediatos. En un Mundial con 48 selecciones y una fase eliminatoria más extensa, evitar choques prematuros contra candidatos directos puede ser determinante.

La final del Mundial 2026: cuándo sería y dónde se jugaría

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford.

Para llegar a ese partido, Argentina debe ganar cuatro cruces: dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinal. El formato no deja margen: desde ahora, cada partido puede definir la continuidad o la eliminación.

El resumen del camino argentino

Argentina arrancará los cruces ante Cabo Verde, luego podría enfrentar a Australia o Egipto, y más adelante tendría un cuadro que podría llevarla contra Colombia, Suiza, Ghana o Argelia en cuartos. Si supera esa barrera, la semifinal podría traer el primer duelo verdaderamente pesado, con Brasil o Inglaterra como amenazas principales.

Las probabilidades acompañan a la Selección: es amplia favorita para el primer cruce, aparece muy bien posicionada para llegar a cuartos y quedó entre las dos o tres candidatas principales para alcanzar la final. Pero el Mundial entra ahora en su etapa más peligrosa: un solo partido malo puede borrar cualquier cálculo previo.

Por eso, más allá de los números, el camino argentino combina expectativa y cautela. El cuadro es favorable, las chances son altas y el equipo llega sólido, pero la historia de los Mundiales demuestra que las llaves se ganan en la cancha, no en las probabilidades.