Paro docente confirmado para este martes: los motivos de la medida que afecta a miles de alumnos bonaerenses

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el gremio con mayor cantidad de afiliados en el territorio, confirmó un paro de actividades para este martes 30 de junio.

A continuación, te detallamos de manera precisa los motivos, el alcance y los reclamos que impulsan esta nueva medida de fuerza.

Un reclamo por “salarios dignos” y contra el ajuste

La decisión de ir al paro fue tomada tras un Congreso Extraordinario de la FEB, donde los representantes sindicales expresaron su profundo malestar por la situación salarial.

“La realidad nos empuja a esta medida de fuerza”, señalaron desde el gremio, enfatizando que los sueldos docentes están quedando relegados frente a la escalada inflacionaria.

Reclaman de manera urgente una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores de la educación.

Críticas a la falta de convocatoria y propuestas

Uno de los principales puntos de conflicto es la falta de diálogo efectivo por parte del Gobierno provincial.

La FEB denunció que no han sido convocados a paritarias para discutir una actualización salarial acorde a las necesidades del sector.

Esta falta de respuesta, sumada a la ausencia de propuestas concretas, profundizó el malestar y llevó a la ratificación de la medida de fuerza.

Preocupación por el IOMA y la infraestructura

Más allá de lo estrictamente salarial, el reclamo docente abarca otros aspectos fundamentales para el funcionamiento del sistema educativo.

Expresaron su grave preocupación por las deficiencias en el funcionamiento del IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerenses.

Asimismo, insistieron en la necesidad de mayores inversiones en infraestructura escolar para garantizar condiciones seguras y edilicias adecuadas en todos los establecimientos.

Paro total de actividades y posibles nuevas medidas

El paro de este martes implicará una suspensión total de actividades en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires donde la FEB tiene representación.

Desde el gremio advirtieron que esta medida es solo el comienzo de un plan de lucha que podría intensificarse si no obtienen respuestas concretas a sus reclamos.

“No descartamos nuevas medidas de fuerza si el Gobierno sigue ignorando la realidad de los docentes bonaerenses”, concluyeron.