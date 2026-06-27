Hallan sin vida a uno de los cinco pescadores desaparecidos en el río de la plata

La intensa búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata tuvo este viernes un trágico avance con el hallazgo de un cuerpo a unos 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, en el partido de Magdalena.

El cuerpo fue encontrado en el canal de acceso del lado uruguayo del Río de la Plata, un sector donde también se concentran parte de los rastrillajes que llevan adelante las autoridades argentinas en coordinación con organismos del vecino país.

Un hallazgo que aumenta la preocupación

La aparición del cuerpo renueva la incertidumbre y la preocupación por el destino de los cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, desaparecidos desde el pasado 14 de junio, cuando zarparon desde Hudson para realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey.

Desde hace casi dos semanas, la Prefectura Naval Argentina desarrolla un amplio operativo de búsqueda por aire, agua y tierra para intentar dar con la embarcación y sus ocupantes. Tras este hallazgo, los esfuerzos continúan enfocados en localizar a los cuatro pescadores que aún permanecen desaparecidos.

Quiénes son los pescadores buscados

Los hombres desaparecidos son:

Carlos Kovach (60)

Claudio Kovach (50)

Alejandro Boscardin (28)

Damián Giubu (42)

Sebastián Romegialli (50)

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, todos eran aficionados a la pesca deportiva y contaban con experiencia en navegación. Además, habían salido a bordo del semirrígido blanco y rojo “Chamigo-Ho” con los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

Sin embargo, ninguno respondió a los reiterados llamados efectuados por la Prefectura mediante radio ni a los intentos de comunicación por telefonía celular.

Las autoridades también mantuvieron contacto con embarcaciones que navegaban en la zona y con organismos de Uruguay, aunque hasta el momento no se registraron pedidos de auxilio, avistamientos de bengalas ni indicios concretos sobre el recorrido final de la embarcación.

Cómo continúa el operativo

La Prefectura Naval Argentina mantiene desplegado un importante dispositivo de búsqueda con medios aéreos, navales y terrestres. Del operativo participan el avión PA-62 y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin”, además de embarcaciones semirrígidas y motos de agua destinadas a recorrer sectores de escasa profundidad.

Actualmente, el área de búsqueda comprende aproximadamente 60 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, aunque las autoridades no descartan ampliar el rastrillaje hacia el sudeste en función de las corrientes y de las condiciones meteorológicas.

La desaparición fue advertida cuando el personal del Camping Hudson comprobó que los cinco pescadores no habían regresado al finalizar la jornada y que sus vehículos continuaban estacionados en el predio. A partir de ese momento se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que, pese al paso de los días, continúa sin descanso con la esperanza de esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los cuatro hombres que aún permanecen desaparecidos.