Paro docente en provincia de buenos aires: qué pasa este martes 30 de junio con las clases

El paro docente provincia de Buenos Aires volverá a poner bajo tensión el funcionamiento de las escuelas este martes 30 de junio, en una jornada que llega con reclamos salariales, pedidos por seguridad en los establecimientos y una paritaria que los gremios consideran trabada.

La medida fue convocada por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Según el comunicado difundido por las organizaciones y publicado por SUTEBA, el paro provincial se realizará durante 24 horas y tendrá alcance sobre el sistema educativo bonaerense.

El impacto concreto, sin embargo, puede variar según el distrito, la escuela y el nivel de adhesión de cada establecimiento. Por eso, aunque la convocatoria es provincial, las familias deberán estar atentas a la comunicación de directivos, docentes o canales oficiales de cada institución.

Paro docente provincia de Buenos Aires: cuándo es y a quiénes alcanza

El paro docente fue anunciado para el martes 30 de junio de 2026 y se presenta como una medida de fuerza provincial. El reclamo involucra principalmente a escuelas públicas de gestión estatal de la Provincia de Buenos Aires, incluidas primarias, secundarias, técnicas y otros niveles donde trabajen docentes representados por los gremios convocantes.

Es importante diferenciar el alcance: se trata de una medida en la Provincia de Buenos Aires, no de una convocatoria específica para CABA. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otro sistema educativo, otros gremios y otra negociación salarial.

La adhesión será el dato central de la jornada. En algunas escuelas podría haber suspensión total de actividades; en otras, funcionamiento parcial; y también podrían existir establecimientos donde haya clases con normalidad si el personal no adhiere o si se garantiza la cobertura mínima para determinadas actividades.

Dato clave Información confirmada Fecha del paro Martes 30 de junio de 2026 Duración 24 horas Alcance Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, según adhesión Gremios convocantes AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA Principales reclamos Paritarias, recomposición salarial, violencia en escuelas, sobrecarga laboral, IOMA y educación técnica Dato para familias Consultar con cada escuela si habrá clases o actividad parcial

Por qué paran los docentes bonaerenses este martes

Los gremios plantearon dos ejes fuertes: la convocatoria urgente a paritarias con una propuesta salarial y la necesidad de respuestas frente a los hechos de violencia en las escuelas. En el comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que la medida se toma ante la falta de respuestas a demandas que vienen formulando desde el sector.

En materia salarial, el planteo apunta tanto al Gobierno nacional como al Gobierno bonaerense. A Nación le reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID, y a la administración provincial le piden una nueva convocatoria paritaria con una recomposición que mejore los ingresos reales.

El conflicto venía acumulando señales. El 12 de junio, el FUDB participó de una reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno provincial, con presencia de áreas como Trabajo, Hacienda, la Dirección General de Cultura y Educación, Banco Provincia e IPS. Según informó SUTEBA en su sitio institucional, en ese encuentro el Gobierno bonaerense no presentó una propuesta salarial, por lo que los gremios reclamaron una oferta antes del cierre del sistema de liquidación.

Violencia en las escuelas: el otro reclamo detrás de la medida

Además del salario, el comunicado gremial puso el foco en los reiterados hechos de violencia en establecimientos educativos. Los sindicatos pidieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto con un protocolo complementario.

También reclamaron la aplicación de la legislación vigente para penalizar delitos y contravenciones, la realización de jornadas institucionales y medidas concretas del Estado provincial para garantizar la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y la comunidad educativa.

Este punto busca instalar un reclamo que excede la discusión salarial: los gremios advierten que la escuela está absorbiendo conflictos sociales cada vez más complejos y que eso impacta directamente en las condiciones de trabajo y de aprendizaje.

Qué reclaman AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA

La convocatoria reúne una agenda amplia. En el documento difundido por los gremios, aparecen pedidos vinculados al salario, la seguridad escolar, la organización del trabajo docente, la educación técnica, el régimen previsional y las prestaciones de la obra social IOMA.

Entre los puntos señalados, los sindicatos remarcaron la necesidad de garantizar la desconexión total fuera de la jornada laboral y cuestionaron la sobrecarga de tareas que, según sostienen, se naturalizó en los últimos años. También pidieron avanzar en modificaciones del Régimen Académico.

Otro reclamo apunta a la estabilidad laboral frente a la baja de la matrícula escolar. En ese marco, las organizaciones volvieron a pedir la derogación de las resoluciones 3367 y 333, con la consigna de que no haya docentes sin trabajo.

En educación técnica, el planteo se dirige al Gobierno nacional: los gremios exigieron la restitución del financiamiento para la Escuela Técnico Profesional y rechazaron el desfinanciamiento de un sector que consideran estratégico para la formación de jóvenes y el desarrollo productivo.

¿Hay clases este martes 30 de junio en la Provincia?

La pregunta que más se repite entre las familias es directa: si habrá clases este martes 30 de junio. La respuesta depende del nivel de adhesión en cada escuela. La medida fue convocada como paro provincial, pero el funcionamiento real puede ser distinto en cada distrito y establecimiento.

Por eso, la recomendación práctica es consultar durante la tarde y noche del lunes, o a primera hora del martes, los canales habituales de la escuela: grupos institucionales, cuaderno de comunicaciones, equipos directivos o preceptorías, según el nivel.

En los casos donde la adhesión sea alta, es probable que no se dicten clases o que haya actividad reducida. En otros establecimientos puede haber clases en algunos cursos, turnos o niveles, de acuerdo con la cantidad de docentes presentes.

Una medida que llega con la paritaria en el centro de la escena

El paro docente de este martes llega en un momento sensible del calendario escolar bonaerense. Junio suele ser un mes de fuerte atención sobre salarios, aguinaldo, cierres administrativos y planificación del receso de invierno. En ese contexto, los gremios buscan acelerar una respuesta del Gobierno provincial.

La administración bonaerense, hasta el momento de esta publicación, no había difundido una nueva propuesta salarial pública vinculada directamente a esta convocatoria. Los sindicatos, en cambio, formalizaron la medida y colocaron el reclamo paritario como el eje principal.

La jornada del martes servirá para medir el nivel de adhesión y también el margen de presión gremial antes de una eventual nueva convocatoria. Para las familias, el dato urgente será más concreto: saber si la escuela de sus hijos funcionará con normalidad, parcialmente o si no tendrá clases.