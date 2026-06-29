Cuenta dni renueva sus descuentos de julio: los cambios clave que tenés que saber para ahorrar más este mes

Arranca un nuevo mes y, con la llegada de julio y las vacaciones de invierno, la billetera digital del Banco Provincia renueva su grilla de beneficios para aliviar el bolsillo.

Si usás la aplicación diariamente, te conviene prestar atención porque algunos de los topes de reintegro más utilizados aumentaron de forma considerable a partir de esta semana.

A continuación, te detallamos de manera precisa los montos, días de vigencia y topes de ahorro de cada una de las promociones disponibles para julio de 2026.

El gran aumento en gastronomía y locales YPF Full

La novedad más fuerte de este mes impacta directamente en las salidas y el consumo de cara al receso invernal. El beneficio en locales de gastronomía ahora estará vigente todos los días de la semana con un 25% de descuento.

El nuevo tope de reintegro sube a $10.000 semanales por persona, el cual se alcanza realizando consumos por $40.000.

Por su parte, las tiendas YPF Full replican este mismo beneficio del 25% de descuento con un tope de $10.000 por fin de semana (sábados y domingos), exclusivo para consumo gastronómico y excluyendo la compra de combustibles.

Descuentos diarios en ferias, mercados y garrafas

Para las compras de abastecimiento familiar, el beneficio en ferias y mercados bonaerenses se mantiene vigente todos los días con un 40% de descuento. El tope de reintegro quedó fijado en $6.000 por semana y por persona, ideal para compras de hasta $15.000.

En cuanto al servicio de garrafas, el descuento también es del 40% todos los días, con un tope unificado que alcanza los $18.000 por mes por persona.

Compras semanales en comercios de cercanía

Los tradicionales comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento para compras cotidianas, beneficio que se puede utilizar de lunes a viernes.

Para esta promoción, el tope de reintegro establecido es de $6.000 por semana, cifra que se aprovecha al máximo con un gasto de $30.000 en el comercio adherido.

Beneficios especiales en educación, cultura y rubros destacados

Pensando en los estudiantes y en las actividades recreativas, los descuentos en universidades, eventos, entidades educativas y clubes ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $6.000 por semana.

Para compras en marcas destacadas, el beneficio es del 30% todos los días, alcanzando un tope de $15.000 por mes.

Finalmente, las librerías de texto (lunes y martes) junto a las farmacias y perfumerías (miércoles y jueves) contarán con un 10% de descuento sin tope de reintegro.