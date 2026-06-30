Cuenta regresiva en las escuelas: cuántos días faltan para las vacaciones de invierno

La duda se repite en cada hogar bonaerense a medida que el frío se hace sentir con más fuerza: ¿cuánto falta para que los chicos dejen de ir a la escuela?

La respuesta ya es oficial y el calendario escolar está definido para que las familias puedan organizar sus viajes, descansos o la rutina diaria sin sorpresas de último momento.

Las fechas oficiales del receso escolar

El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las vacaciones de invierno se desarrollarán del lunes 20 al viernes 31 de julio.

Esto significa que el último día de actividad en las aulas será el viernes 17 de julio, permitiendo un descanso real a los estudiantes.

La vuelta oficial a las clases presenciales está pautada para el lunes 3 de agosto, tras cumplir las dos semanas correspondientes.

Los días totales de descanso para los alumnos

Aunque el decreto estipula dos semanas de receso, el bache escolar real para los chicos es un total de 16 días consecutivos.

Esto se debe a que se contabilizan de forma directa los fines de semana adyacentes al período obligatorio de suspensión de clases.

Para el resto del país el esquema varía, ubicando a la provincia de Buenos Aires en el tercer y último bloque nacional junto con la Capital Federal.

El objetivo de las jornadas obligatorias

Toda la organización del calendario bonaerense se diseñó con el fin estricto de garantizar los 190 días de clases efectivos.

Este compromiso fue ratificado por las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación a nivel provincial.

La intención es evitar las pérdidas de días de actividad pedagógica por imprevistos climáticos o problemas de infraestructura invernal.

Cuándo termina el ciclo lectivo anual

Para quienes ya miran el mediano plazo, las autoridades también definieron que las clases concluirán el martes 22 de diciembre.

Esa fecha posiciona a Buenos Aires como uno de los distritos que más extenderá su ciclo lectivo durante el año actual.