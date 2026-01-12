Próximo feriado 2026: cuándo es el primer fin de semana largo del año en Argentina

Muchos argentinos ya tienen la mirada puesta en el calendario para planificar su primer descanso extendido. Aunque enero es el mes fuerte de las vacaciones de verano, no cuenta con días festivos adicionales. Por lo tanto, para encontrar el próximo feriado nacional habrá que esperar hasta mediados de febrero, cuando lleguen los tradicionales festejos de Carnaval.

Este año, el calendario oficial de 2026 se destaca por ofrecer una gran cantidad de fines de semana largos, sumando un total de 12 oportunidades para el turismo interno, una cifra que supera el promedio de años anteriores y busca dinamizar las economías regionales.

Cuándo es el próximo feriado de febrero 2026

El primer descanso oficial después de las fiestas será el lunes 16 y martes 17 de febrero, correspondientes a los feriados inamovibles de Carnaval. Al combinarse con el sábado 14 y el domingo 15, se conformará el primer fin de semana XXL de cuatro días del año.

Este período es uno de los más esperados por quienes buscan una escapada rápida a destinos clásicos como Gualeguaychú, Corrientes o las diversas localidades de la Costa Atlántica, que para esas fechas suelen alcanzar su máxima ocupación.

Calendario de feriados y fines de semana largos 2026

Para quienes ya están organizando el resto del primer semestre, el Gobierno Nacional ha confirmado mediante el decreto correspondiente los días no laborables con fines turísticos que se suman a los feriados inamovibles y trasladables.

Aquí los descansos más cercanos tras el Carnaval:

Marzo: El próximo descanso será del sábado 21 al martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). El lunes 23 ha sido fijado como día no laborable con fines turísticos, generando otro fin de semana de cuatro días.

El próximo descanso será del sábado 21 al (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). El lunes 23 ha sido fijado como día no laborable con fines turísticos, generando otro fin de semana de cuatro días. Abril: Se presenta un caso particular, ya que el jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) coincide con el Jueves Santo. Sumado al viernes 3 de abril (Viernes Santo), se formará un fin de semana largo de cuatro días desde el jueves hasta el domingo 5.

Se presenta un caso particular, ya que el (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) coincide con el Jueves Santo. Sumado al (Viernes Santo), se formará un fin de semana largo de cuatro días desde el jueves hasta el domingo 5. Mayo: El mes del trabajador arranca con un descanso, ya que el 1 de mayo cae viernes, propiciando un fin de semana largo de tres días. Luego, el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) también garantiza un corte de tres días.

Feriados trasladables y puentes turísticos

La Ley N° 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística. Para este 2026, los tres días elegidos que funcionan como “puentes” son:

Lunes 23 de marzo: Previo al Día de la Memoria.

Previo al Día de la Memoria. Viernes 10 de julio: Posterior al Día de la Independencia (9 de julio).

Posterior al Día de la Independencia (9 de julio). Lunes 7 de diciembre: Previo al Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

En cuanto a los feriados trasladables, el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora el 17 de junio, se trasladará al lunes 15 de junio para generar un fin de semana largo. Por su parte, el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto) y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) caen lunes, por lo que se mantienen en su fecha original permitiendo descansos de tres días.