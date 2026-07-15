Diputado resaltó el valor de la televisión digital abierta impulsada por cristina kirchner

En medio del Mundial de Fútbol 2026, las antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) volvieron a cobrar protagonismo debido a la posibilidad de seguir los partidos de la Selección argentina en alta definición y con una demora significativamente menor que la de las plataformas de streaming.

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ariel Archanco, destacó el fuerte crecimiento en la demanda de estos dispositivos y atribuyó el fenómeno al valor de una política pública implementada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. “Durante este Mundial se disparó la demanda por la antena de la TDA para poder ver los partidos en HD y sin delay, demostrando una vez más el valor de las políticas públicas”, expresó el legislador en sus redes sociales.

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas TDA aumentaron un 2.112% respecto de la semana previa al inicio del certamen, mientras que las consultas por proyectores crecieron un 101%, reflejando el interés de los argentinos por mejorar la experiencia para seguir los encuentros de la Selección.

Especialistas explican que la principal ventaja de la Televisión Digital Abierta es su baja latencia. Mientras las transmisiones por streaming pueden registrar entre 15 y 40 segundos de retraso debido al procesamiento de la señal, la TDA ofrece una recepción prácticamente en tiempo real, con apenas unos pocos segundos de diferencia respecto de la transmisión original.

La Televisión Digital Abierta comenzó a implementarse en Argentina en 2009 con el objetivo de brindar acceso gratuito a señales de televisión digital en alta definición a través de una red de estaciones distribuidas en todo el país. Actualmente permite acceder a decenas de canales abiertos sin necesidad de abonos mensuales, una característica que volvió a ser especialmente valorada durante el Mundial 2026.

El renovado interés por esta tecnología quedó reflejado en el incremento de las ventas y búsquedas de antenas digitales, impulsado por miles de argentinos que buscan evitar el “delay” de las plataformas online y disfrutar de los partidos prácticamente en simultáneo con la transmisión original.