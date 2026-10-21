Provincia: el proyecto para indemnizar automáticamente a usuarios por cortes de gas y agua

Si sufriste interrupciones en el suministro de agua o gas, recibir una compensación podría ser mucho más simple.

Dos proyectos ingresaron a la Legislatura para que los usuarios reciban un resarcimiento económico automático ante cortes en los servicios.

La propuesta busca eliminar los trámites individuales y aplicar descuentos o pagos directos calculados sobre la tarifa base.

Las condiciones para pedir indemnización según cada servicio

La iniciativa detalla los plazos mínimos que activarán las devoluciones para los vecinos.

Cortes de gas: corresponderá indemnización tras una interrupción no programada de 24 horas continuas o más.

corresponderá indemnización tras una o más. Reiteración en gas: también aplicará ante tres incidentes de una hora o más dentro del mismo mes.

también aplicará ante dentro del mismo mes. Cortes de agua: el resarcimiento se otorgará tras cortes ininterrumpidos de 12 horas o más.

el resarcimiento se otorgará tras o más. Reiteración en agua: se activará ante tres fallas de más de una hora en un plazo de 30 días.

Los montos de compensación: del 25% al 150% de la tarifa

El valor a devolver se calculará sobre el importe del último servicio antes de impuestos.

Entre 24 y 48 horas de corte: la compensación arrancará en un 25 por ciento de la tarifa .

la compensación arrancará en un . Cortes de más de 120 horas: el beneficio alcanzará un techo del 150 por ciento de la tarifa base.

A su vez, las fallas repetidas sumarán un 25% adicional para el gas si hay tres o más cortes en el mes.

En el agua, el extra será del 25% para 3 o 4 cortes, 50% entre 5 y 7, y 100% adicional a partir de los 8 incidentes.

Cómo se acreditará el pago y la diferencia entre gas y agua

La normativa plantea modalidades de acreditación distintas para cada prestación.

Para el gas, la Provincia abonará el dinero mediante transferencia bancaria o billetera virtual en un plazo de 30 días hábiles.

En el caso del agua, la prestadora acreditará el saldo a favor en la primera boleta emitida a los 15 días de la falla.

Ambos proyectos fueron impulsados en la Legislatura bonaerense por el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, representante del bloque Hechos. La iniciativa busca eliminar la burocracia administrativa y evitar que el resarcimiento dependa de la capacidad de cada vecino para realizar un reclamo individual