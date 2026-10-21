Casas industrializadas en cuotas: cómo es la nueva línea de préstamos del banco provincia que se gestiona desde el celular

Si estás buscando alternativas reales para acceder a tu primera vivienda o construir de forma rápida, el Banco Provincia lanzó un financiamiento clave que se tramita 100% digital.

Se trata de un préstamo personal destinado exclusivamente a la compra e instalación de casas prefabricadas e industrializadas.

A continuación, te contamos los montos máximos, los plazos de devolución, las tasas de interés y qué modelos podés financiar.

Montos de hasta $50 millones y gestión 100% digital

La entidad crediticia permite financiar hasta $50.000.000 para proyectos habitacionales del programa oficial “Construcción Industrializada”.

El trámite se realiza íntegramente de manera virtual a través de la app Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni presencia física.

Además, las familias pueden combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto sin superar el valor total de la propiedad.

Plazos de pago y tasas de interés diferenciadas

Los solicitantes pueden elegir financiar el crédito en un esquema flexible que va de 12 a 96 cuotas mensuales.

El préstamo se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y cuenta con una tasa nominal anual del 9% para quienes cobren sueldo en el banco.

Para el público general o clientes que perciban haberes en otras entidades, la tasa fija nominal anual pasa a ser del 15%.

Qué son las viviendas industrializadas y sus ventajas de obra

Este sistema utiliza procesos estandarizados en fábrica para luego trasladar y montar los paneles directamente en el terreno.

Permite reducir de forma drástica los tiempos de construcción mediante técnicas como Steel Frame, Wood Frame y módulos prefabricados.

Entre las empresas adheridas figura Viviendas Roca, que ofrece casas de 3 ambientes desde $25.053.647 y modelos de 5 ambientes y 3 dormitorios a $49.889.437.

Ajuste por inflación: un punto clave a tener en cuenta

Al estar cotizados en UVA, tanto el capital como la cuota se ajustan periódicamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Esto significa que, si bien la tasa de interés es fija, el monto en pesos de la cuota mensual se actualizará según la evolución de la inflación.

Por este motivo, las autoridades sugieren evaluar la capacidad de pago a largo plazo antes de confirmar la solicitud en la plataforma.