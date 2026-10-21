Alerta por El Niño: La Provincia se prepara ante el riesgo de inundaciones en la cuenca del río Salado

La provincia de Buenos Aires intensifica las acciones de prevención ante los pronósticos climáticos que anticipan un posible incremento de las precipitaciones durante los próximos meses, asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La situación genera especial preocupación en distintas regiones del interior bonaerense, particularmente en los distritos que integran la extensa cuenca del río Salado, donde los excesos hídricos han provocado históricamente importantes consecuencias para las comunidades, la producción agropecuaria y la infraestructura rural.

En ese contexto, los ministros bonaerenses de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron una reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado, desarrollada en la ciudad de Bragado, con la participación de intendentes, autoridades provinciales, representantes de entidades rurales y productores agropecuarios.

La Provincia busca anticiparse a posibles inundaciones

Durante el encuentro se analizaron los escenarios meteorológicos previstos para los próximos meses y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a eventuales lluvias abundantes, crecidas de cursos de agua y anegamientos en zonas rurales y urbanas.

Las autoridades coincidieron en que la anticipación y la coordinación entre los municipios resultan fundamentales para reducir las consecuencias de posibles emergencias hídricas, especialmente en territorios donde la acumulación de agua puede comprometer caminos, establecimientos productivos y sectores poblados.

La preocupación está vinculada con el comportamiento esperado del fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de precipitaciones superiores a los valores habituales en determinadas regiones del país. Sin embargo, las proyecciones climáticas no implican que necesariamente se produzcan inundaciones, ya que su magnitud dependerá de la distribución de las lluvias, las condiciones del suelo y la capacidad de escurrimiento de cada cuenca.

Tres medidas fundamentales para enfrentar el riesgo hídrico

El Gobierno bonaerense presentó una estrategia basada en tres líneas principales de intervención: mejorar la información disponible, ejecutar tareas preventivas y avanzar con obras hidráulicas estructurales.

Entre las acciones inmediatas se encuentran la limpieza y el mantenimiento de canales, la conservación de caminos rurales y la evaluación de intervenciones destinadas a facilitar el escurrimiento del agua.

También se destacó la importancia de evitar que las obras realizadas en un distrito generen consecuencias negativas en localidades vecinas, una problemática recurrente en regiones donde los sistemas de drenaje están interconectados.

En paralelo, se analizaron los avances y proyectos correspondientes al Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, particularmente las intervenciones vinculadas con la quinta etapa y el denominado Nodo Bragado.