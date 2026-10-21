ARBA lanza una nueva moratoria impositiva: el dato clave que tenés que saber para no perder descuentos en 2027

¿Tenés deudas impositivas acumuladas en la provincia de Buenos Aires y no sabés cómo regularizarlas sin pagar de más?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó el lanzamiento de un régimen especial de moratoria con quitas de hasta el 40%.

A continuación, te detallamos las fechas exactas, las escalas de bonificación, los impuestos incluidos y el requisito clave que impactará en tus tributos de 2027.

Escala de descuentos y fechas del plan de pagos

El plan estará vigente entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre. Quienes adhieran al pago al contado en las primeras semanas obtendrán los mayores beneficios:

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas.

al contado, en 3 cuotas y en 6 cuotas. Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

al contado, en 3 cuotas y en 6 cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

al contado, en 3 cuotas y en 6 cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento al contado (sin bonificación para pago en cuotas).

Cabe aclarar que la bonificación no podrá superar el monto total del capital adeudado.

Impuestos alcanzados y períodos que se pueden incluir

El régimen contempla obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (incluidas deudas en etapa judicial o prejudicial) y compromisos de 2026.

Los tributos alcanzados dentro del programa provincial son:

Ingresos Brutos

Impuesto Automotor (Patentes)

(Patentes) Impuesto Inmobiliario (Básico y Complementario)

(Básico y Complementario) Embarcaciones Deportivas

Impuesto de Sellos (únicamente deudas generadas hasta fines de 2025)

Prórroga de vencimientos de la cuota actual

En paralelo al anuncio de la moratoria, el organismo fijó una extensión en el calendario fiscal para compromisos vigentes.

Se prorrogó hasta el jueves 12 de noviembre el plazo para abonar:

Cuota 9 del Impuesto Automotor.

del Impuesto Automotor. Cuota 4 del Inmobiliario Rural e Inmobiliario Complementario.

del Inmobiliario Rural e Inmobiliario Complementario. Cuota 2 del impuesto a Embarcaciones Deportivas.

Abonar antes de la nueva fecha límite permite conservar la bonificación del 10% por pago en término.

El impacto directo en tus impuestos para 2027

Regularizar la situación adeudada no solo alivia el saldo pendiente actual, sino que define el costo impositivo del próximo año.

Estar al día con el fisco será condición obligatoria para acceder a las bonificaciones de 2027 en tributos patrimoniales.

Durante 2026 se otorgan beneficios del 15% por pago anual y del 10% por cuota a término, descuentos que se mantendrán para quienes mantengan su legajo libre de deudas.