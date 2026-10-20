Furor por la fiesta del talar: ya hay gente esperando y se anticipa una multitud en general madariaga

La ciudad de General Madariaga se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta del Talar, uno de los encuentros criollos más importantes y convocantes de la provincia de Buenos Aires. A pocos días de su comienzo, crece la expectativa por la llegada de miles de visitantes, jinetes, tropilleros y familias de diferentes puntos del país.

La 31ª edición de la Fiesta del Talar se desarrollará desde el lunes 26 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, en el tradicional predio Puesto La Invernada, ubicado sobre la Ruta Provincial 74, kilómetro 5,5, entre General Madariaga y Pinamar.

Gran expectativa por el ingreso al predio

La llegada anticipada de participantes y visitantes constituye una de las características más particulares de esta celebración. En ediciones anteriores, cientos de camionetas, automóviles, camiones y casillas rodantes formaron extensas filas varios días antes de la apertura del predio, con personas dispuestas a asegurar su lugar para disfrutar de una semana dedicada a las tradiciones criollas.

Para esta edición ya se registran alrededor de 2.000 jinetes inscriptos, una cifra que refleja la magnitud del acontecimiento. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la cantidad de personas que ya se encuentran esperando para ingresar al predio.

Siete días de jineteadas, destrezas y espectáculos

La Fiesta del Talar reunirá durante siete jornadas a destacados jinetes, tropilleros y representantes de agrupaciones tradicionalistas de diferentes provincias argentinas.

La programación contempla jineteadas, pruebas de riendas, montas especiales, desfiles de emprendados, encuentros de tropillas y diversas competencias de destreza criolla, además de actividades destinadas a toda la familia.

La música también tendrá un lugar destacado, con la participación de reconocidos artistas y conjuntos populares, entre ellos La T y la M, Los Totora, Los Fronterizos, Los de Salta, Los Musiqueros Entrerrianos y Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

A estas propuestas se sumarán peñas, bailantas, puestos gastronómicos, artesanos y espacios comerciales, que conformarán una verdadera fiesta de las costumbres y tradiciones del campo argentino.

Un acontecimiento que moviliza a toda la región

La Fiesta del Talar representa uno de los acontecimientos turísticos y culturales más importantes del sudeste bonaerense, generando cada año un intenso movimiento de visitantes que también beneficia a establecimientos comerciales, alojamientos y servicios de General Madariaga y localidades cercanas.

Ante la importante convocatoria prevista, la organización contempla ampliar los espacios destinados al estacionamiento de vehículos, especialmente para quienes concurren con camionetas, camiones, casillas rodantes y equipos relacionados con las actividades tradicionalistas.

Una celebración con más de tres décadas de historia

La Fiesta del Talar nació en 1994 por iniciativa del reconocido tropillero Carlos Isla y, con el paso de los años, logró consolidarse como una de las principales celebraciones gauchescas del territorio bonaerense.

La organización se encuentra vinculada a la Cooperadora de la Escuela Nº 15 «Batalla de Tucumán», institución que cumple un papel fundamental en el desarrollo de este tradicional encuentro.

Con aproximadamente 2.000 jinetes inscriptos, siete jornadas de actividades y la expectativa de recibir a miles de personas, General Madariaga se prepara para vivir otra edición multitudinaria de la Fiesta del Talar, una celebración que mantiene vivas las raíces, las costumbres y la identidad del campo argentino.