Fuerzas Armadas y de seguridad: el Gobierno confirmó nuevos aumentos salariales y bono de $50.000

Por Denisse Helman
Fuerzas armadas y de seguridad: el gobierno confirmó nuevos aumentos salariales y bono de $50. 000

En un nuevo encuentro estratégico, las autoridades fijaron la agenda del Congreso y confirmaron mejoras salariales imminentes para el personal de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Aumento y bono extraordinario confirmados

El Ejecutivo ratificó que en los próximos días se formalizarán nuevos incrementos para las fuerzas de seguridad y militares, sumando un alivio directo al bolsillo.

Además, se mantiene el pago del bono extraordinario de $50.000 con los haberes de agosto para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad.

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Escalas salariales actuales del sector

Tras las actualizaciones graduales implementadas en junio, julio y agosto, los haberes mínimos del personal militar alcanzaron un nuevo piso de referencia.

Actualmente, el haber más bajo (voluntarios de segunda y marineros de segunda) se ubica en $718.795 mensuales, mientras que los voluntarios de primera perciben $776.733.

La agenda parlamentaria y fecha de sesión

En la Cámara de Diputados se confirmó una sesión clave para el 26 de agosto, donde se tratará un paquete de cinco proyectos con fuerte impacto económico y comercial.

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Entre los temas centrales sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y harina de mandioca.

Cambios en Senadores y gestión social

En el Senado avanza la modificación de la Ley General de Sociedades, a la espera de tratar pliegos judiciales y tratados internacionales hacia fin de mes.

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Asimismo, la próxima semana se sumará la ministra Sandra Pettovello a los encuentros para definir los lineamientos en materia de educación, trabajo y asistencia social.

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