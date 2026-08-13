Deudas con el banco provincia: proponen un plan de pagos de hasta 60 meses para familias bonaerenses

Si tenés atrasos en el pago de tus préstamos o en el resumen de la tarjeta de crédito con el Banco Provincia, una nueva propuesta en la Legislatura bonaerense busca ofrecer una salida concreta para regularizar la situación.

La iniciativa contempla la creación de un régimen extraordinario que permitirá refinanciar compromisos impagos en cuotas adaptadas a la capacidad de pago del hogar y suspender las acciones judiciales.

Quiénes podrán acceder y tope de ingresos del grupo familiar

El plan está destinado a familias bonaerenses con deudas en el Banco Provincia cuyos ingresos netos no superen el equivalente a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para poder postularse, los deudores deberán registrar una mora de 90 días o más en obligaciones contraídas con la entidad bancaria.

El beneficio abarca deudas derivadas de préstamos personales y de consumo, saldos impagos de tarjetas de crédito y descubiertos en cuenta corriente.

Cuotas de hasta 60 meses, gracia y límite en el sueldo

El esquema de refinanciación propuesto busca sustituir condiciones de cobro desmedidas por un plan sostenible en el tiempo:

Plazo de pago: acuerdos de refinanciación de hasta 60 meses (5 años).

acuerdos de refinanciación de (5 años). Período de gracia: la posibilidad de solicitar hasta 12 meses de gracia para comenzar a pagar el capital.

la posibilidad de solicitar para comenzar a pagar el capital. Tope de la cuota: el monto mensual acordado no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

Condonación de intereses y congelamiento de embargos

Mientras el deudor mantenga al día las cuotas del nuevo plan, el régimen prevé importantes alivios financieros y judiciales:

Condonación parcial o total de intereses punitorios y gastos administrativos generados por la mora.

de intereses punitorios y gastos administrativos generados por la mora. Congelamiento de punitorios durante el período de vigencia del acuerdo.

durante el período de vigencia del acuerdo. Suspensión de acciones judiciales, ejecuciones y cobros compulsivos mientras se cumpla con la refinanciación.

Aclaración sobre el capital adeudado y financiamiento

El texto de la iniciativa aclara que el mecanismo no contempla el perdón ni la condonación del capital original contratado.

El monto adeudado deberá abonarse en su totalidad y la propuesta no utilizará fondos públicos para cancelar obligaciones privadas.

El proyecto, presentado en el Senado provincial por Marcelo Leguizamón (bloque Hechos), apunta a recuperar la cobranza para el banco mientras se evita el colapso económico de los hogares.