Primera ypf con mcdonald’s: confirmaron la fecha de apertura y la ubicación del nuevo local

La petrolera YPF y la operadora Arcos Dorados sellaron un acuerdo para integrar locales de McDonald’s dentro de las estaciones de servicio de la compañía nacional.

Ubicación confirmada para la primera apertura

La primera sucursal fruto de esta alianza se instalará en una esquina estratégica: Avenida del Libertador y Melo, en la localidad de Vicente López.

El establecimiento pertenecerá a la línea YPF Black, la propuesta premium de la petrolera que combina diseño moderno y servicios de alta gama para los conductores.

Plazos de inauguración y firma del acuerdo

La alianza comercial fue formalizada por Horacio Marín, presidente de YPF, y Woods Staton, titular del directorio de Arcos Dorados en América Latina.

Se proyecta que las puertas de este primer punto de atención abran al público durante el segundo semestre del año, marcando el inicio de un plan de expansión mayor.

Tres formatos de integración para los locales

El proyecto contempla adaptar la propuesta gastronómica según el tamaño y flujo de vehículos de cada estación a través de tres modalidades:

Tiendas independientes: locales construidos de forma separada que podrán incluir el servicio de AutoMac.

locales construidos de forma separada que podrán incluir el servicio de AutoMac. Integración a tiendas Full: espacios dentro de los serviclubes con salón compartido para comensales.

espacios dentro de los serviclubes con salón compartido para comensales. Propuestas compactas: formatos express sin salón propio pero integrados al despacho habitual de la estación.

Transformación estratégica de la red de YPF

Esta iniciativa apunta a transformar las paradas de carga en centros integrales de consumo y conveniencia para el automovilista.

La petrolera busca optimizar la experiencia de los usuarios incorporando marcas líderes que complementen la oferta de combustibles y servicios en todo el país.