¡Martes para salir bien abrigados! Así seguirá el tiempo durante la semana

El tiempo acompaña a los bonaerenses en una semana muy especial, marcada por dos acontecimientos que generan gran expectativa: la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles, y el comienzo de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, previsto para el próximo lunes 20 de julio.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 14 de julio se presenta con condiciones estables en gran parte del territorio bonaerense. La jornada comenzó con ambiente muy frío, heladas en sectores rurales y bancos de niebla aislados, mientras que durante la tarde las temperaturas se ubicarán entre los 15 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

La buena noticia es que, por el momento, no se esperan lloviznas ni precipitaciones significativas durante este martes ni tampoco para el miércoles, por lo que las condiciones meteorológicas serán favorables para quienes tengan previsto reunirse a disfrutar del trascendental encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra. Se prevé una jornada con nubosidad variable, ambiente fresco por la mañana y una tarde agradable, con máximas cercanas a los 16 o 17 grados y vientos leves del sector norte.

El interés por el pronóstico se incrementó notablemente en las últimas horas, ya que miles de familias, amigos y comercios organizan encuentros para seguir uno de los partidos más esperados del año. Hasta el momento, los modelos meteorológicos no indican la llegada de frentes de inestabilidad que puedan alterar esos planes.

El panorama también resulta alentador de cara al inicio de las vacaciones de invierno. Entre el jueves y el fin de semana continuará predominando el tiempo estable, con mañanas frías, probabilidad de nuevas heladas en el interior bonaerense y tardes cada vez más templadas, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 y 19 grados.

Recién hacia el comienzo de la próxima semana podrían registrarse algunos cambios en las condiciones atmosféricas, aunque por ahora no se observan eventos de importancia ni lluvias generalizadas.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires atraviesa una semana con características típicamente invernales: mañanas muy frías, tardes agradables y un tiempo mayormente seco, un escenario ideal tanto para disfrutar del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra como para el movimiento turístico que comenzará con las vacaciones de invierno.