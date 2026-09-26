YPF aumentó un 1% la nafta y el gasoil a partir de hoy: cómo impacta la suba en surtidor

Si tenés que cargar combustible durante el fin de semana, vas a notar un nuevo cambio en la pizarra de las estaciones de servicio. YPF aplicó una actualización en los valores de la nafta y el gasoil desde las primeras horas de este sábado.
Un ajuste de precios que ya rige desde este sábado
La petrolera oficializó un incremento promedio del 1% en la nafta y el gasoil para todo el país desde las 0 horas de hoy.
A diferencia de las empresas privadas —que aplicaron subas de entre 2% y 5%—, YPF mantuvo sus valores sin cambios durante unos días antes de realizar este ajuste.
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El incremento se suma a las variaciones aplicadas por el sector en lo que va del año para adecuar los valores en surtidor.
La causa del incremento y el impacto del petróleo internacional
La compañía explicó que la suba responde a la disparada del barril de petróleo Brent, que superó la barrera de los US$ 100 en el mercado internacional.
Este escenario global se vio impulsado por la extensión del conflicto bélico en Medio Oriente, que presiona los costos de producción.
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Para atenuar el impacto directo en el bolsillo, la firma aplica un esquema de buffer de precios destinado a amortiguar la volatilidad externa.
Cómo funciona el sistema de micropricing y variaciones por franja horaria
Además del ajuste general, YPF aplica un sistema de micropricing para fijar los importes definitivos.
Este mecanismo analiza variables como la oferta y la demanda, las franjas horarias, los corredores viales y las zonas geográficas.
De este modo, el precio final en surtidor presenta pequeñas diferencias según el horario o el distrito en el que se realice la carga.
Caída en las ventas y comportamiento del consumo
El nuevo aumento se da en un contexto de retracción en el consumo de combustibles, que acumuló en agosto siete meses consecutivos de caída interanual (-2,19%).
Durante el mes pasado se despacharon 1.389.254 metros cúbicos en todo el territorio nacional.
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Pese a la baja en la comparación año contra año, la medición respecto al mes previo mostró una leve recuperación mensual del 0,57%.