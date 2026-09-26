YPF aumentó un 1% la nafta y el gasoil a partir de hoy: cómo impacta la suba en surtidor

Si tenés que cargar combustible durante el fin de semana, vas a notar un nuevo cambio en la pizarra de las estaciones de servicio. YPF aplicó una actualización en los valores de la nafta y el gasoil desde las primeras horas de este sábado.

Un ajuste de precios que ya rige desde este sábado

La petrolera oficializó un incremento promedio del 1% en la nafta y el gasoil para todo el país desde las 0 horas de hoy.

A diferencia de las empresas privadas —que aplicaron subas de entre 2% y 5%—, YPF mantuvo sus valores sin cambios durante unos días antes de realizar este ajuste.

El incremento se suma a las variaciones aplicadas por el sector en lo que va del año para adecuar los valores en surtidor.

La causa del incremento y el impacto del petróleo internacional

La compañía explicó que la suba responde a la disparada del barril de petróleo Brent, que superó la barrera de los US$ 100 en el mercado internacional.

Este escenario global se vio impulsado por la extensión del conflicto bélico en Medio Oriente, que presiona los costos de producción.

Para atenuar el impacto directo en el bolsillo, la firma aplica un esquema de buffer de precios destinado a amortiguar la volatilidad externa.

Cómo funciona el sistema de micropricing y variaciones por franja horaria

Además del ajuste general, YPF aplica un sistema de micropricing para fijar los importes definitivos.

Este mecanismo analiza variables como la oferta y la demanda, las franjas horarias, los corredores viales y las zonas geográficas.

De este modo, el precio final en surtidor presenta pequeñas diferencias según el horario o el distrito en el que se realice la carga.

Caída en las ventas y comportamiento del consumo

El nuevo aumento se da en un contexto de retracción en el consumo de combustibles, que acumuló en agosto siete meses consecutivos de caída interanual (-2,19%).

Durante el mes pasado se despacharon 1.389.254 metros cúbicos en todo el territorio nacional.

Pese a la baja en la comparación año contra año, la medición respecto al mes previo mostró una leve recuperación mensual del 0,57%.