Por qué me llaman y cortan cuando atiendo: qué hay detrás de las llamadas silenciosas

Atendés el teléfono, decís “hola” y del otro lado no responde nadie. A veces pasan unos segundos de silencio y la comunicación se corta; otras veces la llamada termina apenas la atendés. Estas llamadas silenciosas pueden resultar inquietantes, pero no todas significan que alguien esté intentando estafarte.

Una de las explicaciones más frecuentes está en los sistemas automáticos que utilizan call centers y campañas de telemarketing. También existen llamadas de spam, intentos de verificar líneas activas y modalidades que buscan que la persona devuelva una comunicación, por lo que conviene diferenciar cada caso antes de reaccionar.

Por qué te llaman y cortan cuando atendés

Muchos centros de llamadas utilizan marcadores automáticos o predictivos. El sistema llama a numerosos números y, cuando detecta que alguien atendió, intenta transferir esa comunicación a un operador disponible. El problema aparece cuando no hay un agente libre en ese momento: la persona atiende, escucha silencio y la llamada puede terminar.

Los sistemas automáticos pueden generar llamadas sin un operador disponible.

El regulador británico Ofcom, que estudia específicamente este fenómeno, explica que la mayoría de las llamadas abandonadas y silenciosas suelen estar asociadas a sistemas automatizados de marcación. También pueden producirse cuando la tecnología intenta distinguir entre una persona y un contestador automático y se equivoca. Su guía fue actualizada en enero de 2026 y puede consultarse en el sitio oficial de Ofcom.

Eso no significa que todas las llamadas sean inocentes. Un número también puede formar parte de una campaña de spam o fraude. Si querés investigar primero la procedencia, hay varias formas de identificar quién llamó desde un número desconocido sin devolver la comunicación inmediatamente.

Llamada silenciosa, llamada abandonada y llamada de un solo tono no son lo mismo

Hay tres situaciones que suelen confundirse:

Qué ocurre Posible explicación Qué conviene hacer Atendés y hay silencio Marcador predictivo sin operador disponible, error del sistema o spam No dar datos; esperar unos segundos y cortar Atendés y se corta enseguida Llamada abandonada o detección automática fallida Revisar el número antes de devolver la llamada Suena una vez y cortan Puede ser una llamada automática o un intento de provocar una devolución No devolver llamadas internacionales o sospechosas sin verificar

La diferencia importa porque una llamada silenciosa causada por un call center no prueba por sí sola que exista una estafa. La señal de alarma aparece cuando, además, el contacto insiste, cambia de números, solicita datos personales, pide códigos de seguridad o intenta generar urgencia.

¿Pueden saber que tu número está activo si atendés?

Sí: técnicamente un sistema de llamadas puede registrar si una comunicación fue contestada. Esto permite distinguir líneas activas de números fuera de servicio. Sin embargo, de ahí no se desprende automáticamente que cada llamada silenciosa sea un mecanismo criminal para “validar” tu teléfono.

Los mismos sistemas legítimos de telemarketing necesitan saber si una llamada fue atendida para conectarla con un operador. Por eso es mejor evitar explicaciones absolutas y evaluar qué ocurre después: si comienzan mensajes sospechosos, pedidos de dinero o intentos de obtener información, ahí sí conviene extremar las precauciones.

Qué hacer cuando recibís llamadas silenciosas repetidas

Si se repiten varias veces durante el día, podés tomar algunas medidas sencillas:

No compartas información personal aunque una voz aparezca después de unos segundos.

aunque una voz aparezca después de unos segundos. Buscá el número antes de devolver la llamada.

Bloquealo si se repite y no existe un motivo legítimo para contactarte.

Marcá la llamada como spam cuando el teléfono ofrezca esa opción.

Guardá capturas o registros si hay amenazas, hostigamiento o intentos de fraude.

Antes de devolver una llamada conviene verificar el número y revisar si fue reportado como spam.

En Android, la app Teléfono de Google incluye identificador y protección contra spam, que puede advertir sobre números sospechosos y permite bloquear o reportar llamadas. En iPhone, Apple ofrece filtrado de números desconocidos y llamadas identificadas como no deseadas por operadores compatibles.

Cómo dejar de recibir llamadas comerciales en Argentina

Para el telemarketing existe una herramienta oficial: el Registro Nacional No Llame. Cualquier usuario de una línea fija o móvil puede inscribirse gratuitamente. La protección rige en todo el país y las empresas alcanzadas tienen hasta 30 días para dejar de realizar comunicaciones publicitarias no solicitadas.

La Agencia de Acceso a la Información Pública aclara que, si una empresa continúa llamando después de ese plazo, el usuario puede realizar una denuncia y aportar el número que llamó, fecha, horario y empresa involucrada. El trámite se gestiona desde Argentina.gob.ar.

El registro ayuda contra publicidad y marketing telefónico, pero no puede impedir técnicamente todas las llamadas fraudulentas o realizadas desde sistemas que incumplen la normativa. Por eso sigue siendo útil combinarlo con las funciones de bloqueo del celular.

Cuándo una llamada desconocida debería preocuparte

La señal más clara no es el silencio inicial sino lo que viene después. Desconfiá si alguien afirma ser de un banco, billetera virtual, empresa de telefonía u organismo público y te pide contraseñas, token, códigos SMS, PIN, datos completos de tarjeta o transferencias.

Ante una llamada de ese tipo, cortá y contactá a la entidad utilizando el número publicado en su aplicación o sitio oficial. Nunca continúes una gestión sensible a través del teléfono que apareció en la llamada entrante.

En resumen, cuando te llaman y cortan al atender, la causa más habitual puede ser un sistema automático de marcación que no consiguió enlazarte con un operador. Aun así, si el patrón se repite o el número intenta obtener datos, bloquearlo y verificar su origen es la decisión más segura.