¿plata quieta en la cuenta? La nueva herramienta digital que lanzaron para ayudarte a hacer rendir tus pesos

En tiempos donde dejar los pesos parados significa perder poder adquisitivo día a día, la gran duda de miles de usuarios es cómo empezar a generar rendimientos sin riesgo.

Para romper la barrera del miedo y los tecnicismos financieros, una de las entidades bancarias más importantes del país presentó una solución interactiva. A continuación, te contamos de qué se trata esta propuesta pensada para que manejes tu economía de forma inteligente.

De qué se trata la nueva plataforma interactiva para ahorristas

La entidad bonaerense diseñó una propuesta lúdica para acercar las finanzas personales a todo tipo de público, sin importar su experiencia previa.

Bajo el nombre de La Inversioneta, este espacio digital funciona como un simulador y guía educativa dentro de la propia estructura de canales del banco. Su objetivo principal es derribar mitos sobre las inversiones y mostrar de manera práctica las opciones disponibles en el mercado actual.

El esquema futbolero para entender el mercado

Para facilitar la comprensión, el simulador divide las herramientas financieras usando la analogía de un equipo de fútbol profesional.

Cada instrumento cumple una función táctica específica para ganarle al rival común de los ahorristas, que es la pérdida del poder adquisitivo. La plataforma enseña de forma lúdica que la clave para proteger los pesos no es elegir una sola opción, sino aprender a armar un equipo equilibrado.

La línea defensiva para resguardar el capital

Esta categoría está diseñada para los perfiles más conservadores que priorizan la seguridad absoluta por sobre la alta rentabilidad.

Fondo Raíces 24/7: la gran estrella de la defensa que permite generar rendimientos diarios y disponer del dinero en cualquier momento , las 24 horas.

la gran estrella de la defensa que permite generar rendimientos diarios y , las 24 horas. Plazo Fijo Tradicional: el clásico esquema de tasa fija que ofrece previsibilidad total a los 30 días de colocación.

el clásico esquema de tasa fija que ofrece previsibilidad total a los 30 días de colocación. Plazo Fijo UVA: la alternativa defensiva a mediano plazo pensada específicamente para ganarle a la inflación.

El mediocampo financiero para buscar el equilibrio

Para quienes están dispuestos a asumir un movimiento leve a cambio de un rendimiento superior, la herramienta propone la zona de distribución.

En este sector estratégico se agrupan los Fondos Comunes de Inversión de renta mixta y los títulos públicos de corto plazo. Son instrumentos ideales para mitigar el impacto de las fluctuaciones cambiarias sin quedar expuestos a caídas bruscas de valor.

La delantera para salir a buscar el máximo resultado

En el último eslabón se ubican las alternativas destinadas a perfiles arriesgados que toleran la volatilidad a cambio de ganancias fuertes.

La plataforma explica paso a paso el funcionamiento de las acciones, bonos corporativos y CEDEARs para invertir en empresas globales desde Argentina. Esta línea ofensiva está pensada para objetivos de largo alcance, donde las bajas temporales del mercado se compensan con el tiempo.