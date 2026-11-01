Proponen eliminar el IVA y otros impuestos en las refinanciaciones de deudas familiares en mora

La Fundación Mediterránea presentó un proyecto para eximir del pago del 21% de IVA sobre los intereses de aquellos créditos destinados exclusivamente a regularizar deudas en situación de mora.

La medida apunta a reducir el Costo Financiero Total (CFT) para que los hogares recuperen capacidad de pago sin que los impuestos encarezcan las nuevas cuotas.

Diagnóstico de morosidad: el impacto concentrado en los hogares

El informe precisa que el aumento del incumplimiento se da casi en su totalidad en el financiamiento a las familias, mientras que la morosidad en las empresas se mantiene moderada.

Entre las principales causas se destacan las altas tasas de interés reales, el deterioro del empleo y la pérdida del efecto de licuación que antes generaba la inflación.

Sin embargo, el estudio aclara que el 87% de los créditos familiares se paga con regularidad, por lo que no existe riesgo de inestabilidad financiera sistémica.

El plan de exención impositiva en tres niveles de gobierno

Para que el alivio al deudor sea efectivo, la iniciativa propone una ley nacional condicionada a que provincias y municipios también eliminen sus impuestos.

Nación: exención total del 21% de IVA sobre los intereses de refinanciación.

exención total del sobre los intereses de refinanciación. Provincias: eliminación de las alícuotas de Ingresos Brutos (8,5%) y del impuesto de Sellos (1,2%) .

eliminación de las alícuotas de . Municipios: eliminación de las tasas o contribuciones financieras (7%).

El organismo indica que la medida tiene un costo fiscal reducido, ya que las deudas en mora no están generando recaudación efectiva en la actualidad.

Simulación sobre $1 millón: de cuánto sería la baja en las cuotas

Para medir el impacto real, el estudio simuló una refinanciación de $1.000.000 a 36 meses a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%:

Con todos los impuestos (CFT del 119%): la primera cuota arranca en $75.000 y desciende hasta los $64.000 al final del período.

la primera cuota arranca en y desciende hasta los $64.000 al final del período. Sin impuestos (CFT del 75%): la cuota inicial sufre un recorte directo del 25% respecto al esquema original.

Esta reducción busca facilitar los acuerdos voluntarios entre bancos y clientes para evitar litigios o ejecuciones de saldo.

Una alternativa combinada con créditos ajustados por UVA

El informe plantea un escenario aún más agresivo combinando la quita de impuestos con el sistema de actualización UVA a una tasa fija del 7,5%.

Bajo estas condiciones y según las proyecciones inflacionarias del REM, la primera cuota tendría una rebaja del 58% en comparación con el crédito tradicional con impuestos.

Hacia el final del plazo de amortización a 3 años, la cuota mensual se mantendría un 24% por debajo del costo del préstamo original.