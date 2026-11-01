Boca vs. River EN VIVO: dónde ver el partido ahora y seguir el resultado

La Bombonera concentra todas las miradas este domingo 1 de noviembre. Boca y River se miden en una nueva edición del Superclásico, con objetivos importantes en la recta final del Torneo Clausura 2026 y un interés enorme entre quienes siguen el fútbol argentino desde cualquier rincón del país.

El encuentro está programado para las 15:00, horario argentino, y vuelve a poner frente a frente a los dos clubes más populares del país. Además de los hinchas que lo ven por televisión, hay quienes buscan el resultado en tiempo real, la frecuencia de radio del relato o una aplicación para mirarlo desde el teléfono.

Boca vs. River EN VIVO: hora, estadio y árbitro

El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, se disputa en el estadio Alberto J. Armando y tiene como árbitro a Nicolás Ramírez. Los asistentes designados son Maximiliano Del Yesso y Pablo González; Silvio Trucco estará en el VAR.

Boca busca aprovechar su localía en una etapa fundamental para la Tabla Anual, mientras que River necesita sumar de cara a la clasificación a los playoffs y a las copas internacionales. La trascendencia deportiva se mezcla con la rivalidad de siempre y convierte al encuentro en el gran foco de la jornada.

Qué canal transmite el Superclásico y cómo verlo online

La transmisión autorizada del Boca-River en Argentina corresponde a ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambas señales requieren Pack Fútbol a través de los proveedores que ofrecen el servicio. Los abonados pueden acceder mediante el televisor o, según las condiciones del plan, desde Flow, DGO y Telecentro Play.

Flow: ESPN Premium en el canal 123 y TNT Sports Premium en el 124.

ESPN Premium en el canal 123 y TNT Sports Premium en el 124. DirecTV: ESPN Premium en 604/1604 y TNT Sports Premium en 603/1603, según definición estándar o alta.

ESPN Premium en 604/1604 y TNT Sports Premium en 603/1603, según definición estándar o alta. Telecentro: buscar ESPN Premium y TNT Sports Premium en la guía de canales del servicio.

Si no encontrás la señal, revisá que el Pack Fútbol esté activo. Entrar a una aplicación no alcanza por sí solo para habilitar canales que se comercializan con una suscripción adicional.

Resultado de Boca vs. River: dónde seguir goles e incidencias

Para conocer el resultado en tiempo real, los lectores pueden consultar los seguimientos deportivos actualizados, las comunicaciones de los clubes y los canales oficiales de la Liga Profesional. Allí se informan goles, cambios, amonestaciones y otras incidencias conforme se van confirmando.

Conviene recordar que el marcador puede tardar algunos segundos en reflejar una jugada, especialmente cuando interviene el VAR. Tampoco una página que muestre un tanteador es necesariamente una transmisión audiovisual del partido.

En una cobertura minuto a minuto es importante prestar atención a la hora de la última actualización para evitar confundir una incidencia vieja con una nueva. Las formaciones, cuando se publican oficialmente, permiten identificar también a los titulares y suplentes del encuentro.

Cómo escuchar Boca-River gratis en vivo por radio

Una de las posibilidades más buscadas es escuchar el Superclásico sin pagar una señal de video. Para este domingo hay relatos previstos en Radio Mitre (AM 790), Radio La Red (AM 910), Radio Nacional (AM 870), Cadena 3 y D Sports Radio (FM 103.1).

Podés utilizar una radio convencional o las transmisiones de audio que las emisoras tengan disponibles en sus sitios y aplicaciones. Es una opción especialmente útil cuando no hay una pantalla cerca, cuando se está de viaje o si la conexión de datos no alcanza para reproducir video de forma continua.

Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV y Roja Directa: qué tener en cuenta

Los nombres Pelota Libre, Fútbol Libre, Pirlo TV y Roja Directa suelen aparecer al buscar “Boca-River en vivo gratis”. Sin embargo, ninguno figura como señal autorizada para la transmisión televisiva argentina de este Superclásico. Los enlaces con esos nombres pueden llevar a dominios cambiantes o a páginas con anuncios y descargas de riesgo.

Si un sitio te pide ingresar datos de una tarjeta, instalar un reproductor desconocido o habilitar notificaciones para mostrar un partido supuestamente gratis, evitá completar esos pasos. La alternativa más confiable para video es el operador con derechos; para quienes no tienen abono, están la radio y el seguimiento escrito.

El último Superclásico y lo que se disputa hoy

El antecedente inmediato favorece a Boca: en abril de 2026 le ganó 1-0 a River en el Monumental, con un gol de penal de Leandro Paredes. El choque previo en La Bombonera, de noviembre de 2025, también terminó a favor del Xeneize, por 2-0.

De todos modos, el historial no define el presente. Cada Superclásico tiene su propia dinámica y hoy los puntos pesan por la situación de ambos en el cierre de la fase regular del campeonato. La cita central de este domingo está fijada para las 15:00 y sus novedades deberán seguirse a través de las transmisiones y coberturas actualizadas.