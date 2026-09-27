Pasaporte argentino: cuánto cuesta hoy y qué opción permite recibirlo en pocos días

Con la temporada de viajes cada vez más cerca, crecen las consultas sobre el pasaporte argentino, cuánto cuesta tramitarlo y cuál es la opción más conveniente según la urgencia de cada persona. En muchos casos, la duda aparece cuando ya está en marcha la organización de un viaje y el documento está vencido, por vencer o directamente no fue gestionado todavía.

Según el tarifario oficial del Renaper, el pasaporte regular cuesta actualmente $100.000. A su vez, existe una modalidad exprés de $200.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, y una opción al instante de $330.000, con entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite en oficinas habilitadas.

La diferencia de precio entre una opción y otra hace que muchos comparen tiempos y costos antes de avanzar. Y ahí surge la gran pregunta: ¿conviene ahorrar y esperar, o pagar más para asegurarse el documento rápido?

Cuánto cuesta sacar el pasaporte argentino en 2026

Estos son los valores vigentes informados por Renaper:

Pasaporte regular: $100.000

$100.000 Pasaporte exprés: $200.000

$200.000 Pasaporte al instante: $330.000

La modalidad exprés promete la entrega dentro de las 96 horas hábiles, mientras que la opción al instante está disponible solo en oficinas habilitadas y reduce el plazo a apenas 6 horas desde el inicio del trámite.

Por eso, antes de elegir, conviene revisar con precisión la fecha del viaje, la disponibilidad de turnos y si la oficina donde pensás hacerlo ofrece o no las modalidades rápidas.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Más allá del valor, hay algunos puntos que pueden evitar contratiempos:

Verificar si el pasaporte actual está vencido o por vencer.

Revisar si el país de destino exige una vigencia mínima determinada.

Consultar disponibilidad de turnos y oficinas habilitadas.

Elegir la modalidad según el apuro real del viaje.

En muchos casos, quienes dejan el trámite para último momento terminan pagando una modalidad más cara por necesidad. Por eso, si ya sabés que vas a viajar, hacer el cálculo con tiempo puede representar una diferencia importante.

También es clave recordar que el pasaporte es un documento personal indispensable para salir del país hacia la mayoría de los destinos fuera del Mercosur. Tenerlo al día evita sobresaltos y permite planificar con más tranquilidad.

Así, con los valores oficiales ya definidos, la pregunta pasa a ser otra: no solo cuánto cuesta, sino también cuánto tiempo podés esperar para recibirlo. Ahí está la clave para elegir la opción que mejor se adapte a cada viaje.