Paro de controladores aéreos afecta 15.000 pasajeros y causa caos en vuelos nacionales

Desde las 7 de la mañana del día de hoy, se lleva a cabo un paro de controladores aéreos en Argentina, lo que ha provocado cancelaciones y demoras en los vuelos programados. Esta medida de fuerza, que se extenderá en distintas franjas horarias hasta el sábado 30 de agosto, afectará a más de 15.000 pasajeros.

¿Cuál es el impacto del paro en la programación de Aerolíneas Argentinas?

La empresa Aerolíneas Argentinas modificó su programación habitual debido a la protesta. Durante la jornada de hoy, de una operación prevista de 295 vuelos, 178 servicios se verán afectados: 82 vuelos cancelados y 96 vuelos reprogramados.

La cancelación afecta exclusivamente a vuelos de cabotaje, generando múltiples inconvenientes entre los viajeros. “La naturaleza de la medida incidirá en los horarios de arribos y partidas de toda la jornada”, explicaron desde la aerolínea.

Franja horaria del paro: ¿Cuándo se realizarán las interrupciones?

El paro impedirá despegues de todo tipo entre las franjas horarias de 7 a 10 y de 14 a 17. Se espera que estas horas de incertidumbre en los cielos argentinos continúen afectando a los pasajeros en varias provincias del país.

En su comunicado, Aerolíneas Argentinas expresó su lamento por los inconvenientes y reafirmó su “compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad” incluso en situaciones excepcionales.

Próximas fechas y continuaciones del conflicto

Además de la jornada de hoy, el gremio de controladores aéreos, ATEPSA, ya ha anunciado un futuro paro para el jueves 28 de agosto, el cual impedirá los despegues entre las 13 y las 16 horas. Finalmente, el sábado 30, los controladores llevarán a cabo dos paros más, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22 horas.

Este contexto de paros escalonados resalta la necesidad de un diálogo entre las autoridades y los trabajadores del sector para evitar que más pasajeros se vean perjudicados en sus viajes.