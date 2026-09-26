Anses confirmó el calendario de cobros de octubre: el cronograma completo día por día

La Dirección General de Finanzas del organismo previsional fijó el esquema de cobro ordenado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, se confirmó que la totalidad de las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago tendrán validez garantizada hasta el 10 de noviembre.

Cronograma para Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas serán los primeros en percibir sus haberes durante la primera quincena del mes, divididos en cinco grupos de pago:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre (Grupo 1)

a partir del (Grupo 1) DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de octubre (Grupo 2)

a partir del (Grupo 2) DNI terminados en 4 y 5: a partir del 13 de octubre (Grupo 3)

a partir del (Grupo 3) DNI terminados en 6 y 7: a partir del 14 de octubre (Grupo 4)

a partir del (Grupo 4) DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de octubre (Grupo 5)

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben montos dentro del primer tramo de ingresos cobrarán a lo largo de diez jornadas consecutivas:

DNI terminado en 0: a partir del 8 de octubre

a partir del DNI terminado en 1: a partir del 9 de octubre

a partir del DNI terminado en 2: a partir del 13 de octubre

a partir del DNI terminado en 3: a partir del 14 de octubre

a partir del DNI terminado en 4: a partir del 15 de octubre

a partir del DNI terminado en 5: a partir del 16 de octubre

a partir del DNI terminado en 6: a partir del 19 de octubre

a partir del DNI terminado en 7: a partir del 20 de octubre

a partir del DNI terminado en 8: a partir del 21 de octubre

a partir del DNI terminado en 9: a partir del 22 de octubre

Haberes superiores al haber mínimo

Para aquellos titulares del SIPA cuyos ingresos mensuales sobrepasan el valor fijado para el primer intervalo de pago, la acreditación se completará durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de octubre

a partir del DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de octubre

a partir del DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de octubre

a partir del DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de octubre

a partir del DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de octubre

Plazos de cobro y vencimiento de liquidaciones

Es fundamental recordar que no es necesario acudir al banco el mismo día del depósito, ya que los fondos quedan acreditados en la cuenta bancaria.

Sin embargo, para las liquidaciones mediante comprobantes de pago de forma presencial, la fecha límite extendida para el retiro es el 10 de noviembre.